Media Jepang Takjub dengan Kecantikan Pebulutangkis Jepang yang Ternyata Pengagum Taufik Hidayat

MEDIA Jepang takjub dengan kecantikan pebulutangkis mereka yang ternyata pengagum Taufik Hidayat. Pebulutangkis yang dimaksud adalah pemain tunggal putri Jepang, Aya Ohori.

Nama Aya Ohori jelas tidak asing bagi para penggemar bulutangkis. Dia merupakan salah satu pebulu tangkis tunggal putri berbakat yang dimiliki Negeri Sakura.

Rupanya, Ohori sempat bikin heboh media Jepang di awal kemunculannya. Situs soranews24 menyebutkan, publik Negeri Matahari Terbit begitu terpana dengan wajah cantik dan bakat yang dimiliki sang pemain.

Bahkan, kemunculannya di salah satu film dokumenter pertama kali, membuat popularitas Ohori langsung meroket. Banyak penggemar mengagumi kecantikan wajahnya yang bak bidadari.

Betapa tidak, wajah cantik Ohori ditunjang dengan kulitnya yang bersinar, serta tubuh ideal. Tak heran jika ia masih laris diundang untuk mengisi acara televisi di Jepang.

Pemain berusia 26 tahun itu juga pernah ditunjuk sebagai duta besar untuk anak-anak muda di Fukushima dalam sebuah kampanye sosial. Ohori memang lahir dan besar di prefektur tersebut.