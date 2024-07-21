Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Makna Mendalam Jesey Kontingen Indonesia di Paralimpiade Paris 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |23:39 WIB
Makna Mendalam Jesey Kontingen Indonesia di Paralimpiade Paris 2024
Jersey Kontingen Indonesia di Paralimpiade Paris 2024 mengandung makna mendalam (Foto: NPC Indonesia)
A
A
A

KONTINGEN Merah Putih di Paralimpiade Paris 2024 dipastikan tampil keren. Itu lantaran setelah dipercaya oleh National Paralympic Committee Indonesia (NPC), Sport Apparel dari PT. Mitra Kreasi Garmen, Mills resmi merilis jersey yang akan digunakan skuad Merah Putih.

Mills meluncurkan tiga jenis jersey yang akan digunakan oleh para pahlawan olahraga Indonesia di ajang internasional ini. Tiga Jersey tersebut bertema retro-classy dibubuhi paduan gaya yang simple dan cutting yang modern dengan tiga warna yaitu putih-merah, hitam-emas, dan biru muda-hitam.

Paralimpiade Paris 2024

Jersey putih-merah memiliki makna kesucian dan keberanian yang juga melambangkan bendera Indonesia. Kemudian, hitam-emas memiliki arti kekuatan dan kejayaan. Seragam ini diharapkan dapat memberi motivasi dan semangat para atlet untuk meraih medali emas di Paralimpiade Paris 2024.

Ada pun jersey biru muda-hitam merupakan simbol warna ketenangan sekaligus mewakili warna bendera NPC Indonesia dan paduan hitam memiliki makna kekuatan dan kebijaksanaan.

"Nantinya semua produk Mills seperti baju, celana, tas, dan lainnya akan atlet, pelatih, tim ofisial Indonesia saat berlaga di Paralympic Padis 2024," ujar Ketua NPC Indonesia Senny Marbun.

Sementara Direktur Utama PT Mitra Kreasi Garmen Stevendy Tjen mengatakan, pihaknya bangga atas kerja sama ini. Mills sebagai brand sportswear Indonesia terus berkomitmen untuk mendukung perkembangan olahraga Tanah Air.

"Mills bangga dapat membersamai perjuangan para Atlet yang mengharumkan nama bangsa.   Mills adalah brand dari Indonesia. Kami berharap dengan pakaian olahraga yang layak dengan kualitas yang bagus bisa menambah kepercayaan diri atlet Indonesia bertarung di ajang internasional," kata Stevendy.

Stevendy menambahkan, Mills hadir sejak 2018, tumbuh dari sebuah keresahan di mana banyak acara olahraga nasional maupun internasional digelar di Indonesia, namun pihak terkait menggunakan produk dari luar negeri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/43/3062005/tak-hanya-bonus-tambahan-menpora-dito-ariotedjo-janji-bantu-kebutuhan-olahraga-paralimpik-usai-paralimpiade-paris-2024-H6jbbgbhZ9.jpg
Tak Hanya Bonus Tambahan, Menpora Dito Ariotedjo Janji Bantu Kebutuhan Olahraga Paralimpik Usai Paralimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/43/3061680/segini-rincian-bonus-peraih-medali-paralimpiade-paris-2024-dari-presiden-jokowi-atlet-raih-emas-dapat-rp6-miliar-7gl05EHIny.jpg
Segini Rincian Bonus Peraih Medali Paralimpiade Paris 2024 dari Presiden Jokowi: Atlet Raih Emas Dapat Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/43/3061338/tim-paralimpiade-indonesia-bawa-pulang-14-medali-dari-3-cabor-menpora-ri-ingin-lebih-8622XqUUnO.jpeg
Tim Paralimpiade Indonesia Bawa Pulang 14 Medali dari 3 Cabor, Menpora RI Ingin Lebih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/43/3061190/bawa-pulang-14-medali-dari-paralimpiade-paris-2024-atlet-indonesia-disambut-hangat-di-tanah-air-f2eHrMIE5k.jpg
Bawa Pulang 14 Medali dari Paralimpiade Paris 2024, Atlet Indonesia Disambut Hangat di Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/43/3060295/klasemen-akhir-perolehan-medali-paralimpiade-paris-2024-kalah-dari-malaysia-indonesia-finis-di-atas-vietnam-FPhYt6tsaL.jpg
Klasemen Akhir Perolehan Medali Paralimpiade Paris 2024: Kalah dari Malaysia, Indonesia Finis di atas Vietnam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/43/3060286/paralimpiade-paris-2024-karisma-evi-bicara-raihan-medali-perak-yang-tak-terduga-wYDxtVyyls.jpg
Paralimpiade Paris 2024: Karisma Evi Bicara Raihan Medali Perak yang Tak Terduga
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement