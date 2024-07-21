Makna Mendalam Jesey Kontingen Indonesia di Paralimpiade Paris 2024

KONTINGEN Merah Putih di Paralimpiade Paris 2024 dipastikan tampil keren. Itu lantaran setelah dipercaya oleh National Paralympic Committee Indonesia (NPC), Sport Apparel dari PT. Mitra Kreasi Garmen, Mills resmi merilis jersey yang akan digunakan skuad Merah Putih.

Mills meluncurkan tiga jenis jersey yang akan digunakan oleh para pahlawan olahraga Indonesia di ajang internasional ini. Tiga Jersey tersebut bertema retro-classy dibubuhi paduan gaya yang simple dan cutting yang modern dengan tiga warna yaitu putih-merah, hitam-emas, dan biru muda-hitam.

Jersey putih-merah memiliki makna kesucian dan keberanian yang juga melambangkan bendera Indonesia. Kemudian, hitam-emas memiliki arti kekuatan dan kejayaan. Seragam ini diharapkan dapat memberi motivasi dan semangat para atlet untuk meraih medali emas di Paralimpiade Paris 2024.

Ada pun jersey biru muda-hitam merupakan simbol warna ketenangan sekaligus mewakili warna bendera NPC Indonesia dan paduan hitam memiliki makna kekuatan dan kebijaksanaan.

"Nantinya semua produk Mills seperti baju, celana, tas, dan lainnya akan atlet, pelatih, tim ofisial Indonesia saat berlaga di Paralympic Padis 2024," ujar Ketua NPC Indonesia Senny Marbun.

Sementara Direktur Utama PT Mitra Kreasi Garmen Stevendy Tjen mengatakan, pihaknya bangga atas kerja sama ini. Mills sebagai brand sportswear Indonesia terus berkomitmen untuk mendukung perkembangan olahraga Tanah Air.

"Mills bangga dapat membersamai perjuangan para Atlet yang mengharumkan nama bangsa. Mills adalah brand dari Indonesia. Kami berharap dengan pakaian olahraga yang layak dengan kualitas yang bagus bisa menambah kepercayaan diri atlet Indonesia bertarung di ajang internasional," kata Stevendy.

Stevendy menambahkan, Mills hadir sejak 2018, tumbuh dari sebuah keresahan di mana banyak acara olahraga nasional maupun internasional digelar di Indonesia, namun pihak terkait menggunakan produk dari luar negeri.