Presiden Jokowi Resmikan Pembangunan Pusat Pelatihan Paralimpiade di Karanganyar

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |16:46 WIB
Presiden Jokowi Resmikan Pembangunan Pusat Pelatihan Paralimpiade di Karanganyar
Presiden Jokowi resmikan pusat pelatihan paralimpiade di Karanganyar (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo hadir langsung pada peletakan batu pertama atau groundbreaking Pusat Pelatihan Paralimpiade atau Paralympic Training Center di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, pada Jumat, 8 Maret 2024. Pusat pelatihan tersebut dirancang untuk meningkatkan prestasi atlet-atlet paralimpiade Indonesia.

Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan bahwa pembangunan pusat pelatihan ini telah lama direncanakan, dan kini telah mulai terealisasi. Dirinya berharap pusat pelatihan tersebut selesai tahun ini.

"Gagasan ini sebetulnya sudah lama, dan alhamdulillah bisa kita eksekusi pada tahun ini dan insyaallah akan selesai tahun ini,” ujar Jokowi.

"Berdiri di atas 8 hektar artinya 80 ribu meter persegi sangat luas dan akan menghabiskan anggaran kurang lebih 409 miliar rupiah," sambungnya.

Fasilitas pusat pelatihan tersebut akan dilengkapi dengan gedung olahraga, asrama dengan dua tower berlantai lima yang berkapasitas 188 kamar, serta berbagai fasilitas olahraga seperti kolam renang, lapangan atletik, dan lain-lain.

"Di GOR-nya akan dilengkapi dengan kolam renang utama, kolam recovery, ada yang untuk boccia, untuk menembak, untuk tenis meja, untuk badminton dan ruang multifungsi," jelasnya.

