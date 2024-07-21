Advertisement
SPORT LAIN

Disebut Terlalu Tua untuk Duel Tinju Lawan Jake Paul, Mike Tyson: Anda Tak Perlu Khawatir!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |01:22 WIB
Disebut Terlalu Tua untuk Duel Tinju Lawan Jake Paul, Mike Tyson: Anda Tak Perlu Khawatir!
Mike Tyson minta tidak usah khawatir dirinya terluka usai melawan Jake Paul nanti (Foto: Instagram/@miketyson)
LOS ANGELES - Mike Tyson buka suara setelah disebut terlalu tua untuk bertinju kontra Jake Paul oleh Deontay Wilder. Dengan sedikit sarkas, si Leher Beton menegaskan tak perlu repot-repot memikirkan kondisinya jika terluka parah.

Tyson seharusnya dijadwalkan bertarung melawan Paul pada akhir pekan ini. Namun, pertandingan antara mantan juara dunia kelas berat tinju itu kontra sang Youtuber terpaksa ditunda hingga November 2024.

Jake Paul

Hal itu disebabkan Tyson menderita tukak lambung yang baru diketahui saat dalam penerbangan dari Miami menuju Los Angeles pada Mei 2024. Alhasil, sebagai gantinya Paul akan bertarung melawan mantan bintang UFC, Mike Perry, pada Sabtu 20 Juli 2024 malam waktu Amerika Serikat.

Meski ditunda, pertarungan petinju berusia 58 tahun itu dengan Paul memang telah mendatangkan banyak kritik. Pasalnya, terdapat perbedaan usia hampir 30 tahun di antara keduanya.

Salah satu yang lantang menyuarakan kritik tersebut adalah Wilder. Namun, Tyson menegaskan juniornya itu tak perlu repot-repor mengkhawatirkan biaya pengobatannya jika dihajar habis oleh Paul.

"Kalau begitu biarkan Mike terluka. Anda tidak perlu khawatir tentang membayar tagihan saya,” kata Tyson dilansir dari Mirror, Minggu (21/7/2024).

“Semua orang mengatakan ini tidak masuk akal, tetapi berapa usianya? Dia bukan saya. Dia tidak bisa pergi ke Mongolia dan membiarkan seseorang tahu siapa dia sebenarnya,” tambah pria asal Amerika Serikat itu.

