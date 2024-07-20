Juara POBSI Pool Circuit 2024 Seri III Lampung Berpeluang Wakili Indonesia di Event Internasional

BANDARLAMPUNG – Juara POBSI Pool Circuit 2024 Seri III Lampung, Punguan Sihombing, berpeluang wakili Indonesia di ajang internasional. Hal itu disampaikan Pengurus PB POBSI Bidang Prestasi, Teknis dan Kepelatihan, Edy Hartono.

Punguan sukses memenangi final melawan Feri Satriyadi, Sabtu (20/7/2024) malam WIB, di Cabrio Kafe Bandarlampung, Lampung. Selain memperoleh hadiah tunai, ia berpeluang menjadi wakil Indonesia.

“Ya bisa saja, selama memang mereka masuk dalam peringkat 1 sampai 4. Biasanya itu kalau ada event internasional dan kami tidak punya waktu untuk melakukan seleksi biasanya peringkat 1 dan 2 jadi prioritas,” ujar Edy, Sabtu (20/7/2024).

“Jadi sesuai kebutuhan yang dibutuhkan untuk mengikuti suatu event internasional,” tambahnya.

Edy menuturkan, PB POBSI mempunyak kebijakan untuk menentukan siapa pebiliar yang berhak mewakili Indonesia di pentas dunia. Salah satu penilaian utama adalah peringkat dari masing-masing atlet.

“Jadi kebijakannya itu datang dari PB POBSI dengan melihat apakah perlu dilakukan seleksi atau tidak untuk mewakili Indonesia di event luar negeri,” terang Edy.