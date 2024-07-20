Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

POBSI Pool Circuit 2024 Seri III Lampung: Punguan Sihombing Tantang Feri Satriyadi di Final!

Ira Widyanti , Jurnalis-Sabtu, 20 Juli 2024 |18:46 WIB
POBSI Pool Circuit 2024 Seri III Lampung: Punguan Sihombing Tantang Feri Satriyadi di Final!
Punguan Sihombing menantang Feri Satriyadi di final POBSI Pool Circuit 2024 Seri III Lampung (Foto: MPI/Ira Widyanti)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Punguan Sihombing melaju ke babak final POBSI Pool Circuit 2024 Seri III Lampung. Ia akan menantang sang nomor 1 nasional, Feri Satriyadi.

Manajer Pertandingan PB POBSI, Edward mengatakan, atlet biliar asal klub Mantra Jakarta itu melaju ke babak final usai mengalahkan Jefry Zen, Sabtu (20/7/2024). Duel partai puncak nantinya dijamin seru.

Punguan Sihombing

"Di babak final, Punguan yang merupakan rangking 4 nasional akan berhadapan dengan rangking 1 nasional," ujar Edward, Sabtu (20/7/2024).

Edward menuturkan, kemampuan bermain Punguan dan Feri tidak begitu jauh berbeda. Sehingga, ia meyakini, babak final akan berlangsung sengit.

Menurut Edward, Punguan dan Feri sudah sering berhadapan di setiap event. Bahkan, keduanya kerap saling mengalahkan.

Sebanyak 29 atlet biliar dari berbagai provinsi di Indonesia ambil bagian dalam POBSI Pool Circuit 2024 Seri III Lampung. Turnamen itu berlangsung pada 17-20 Juli 2024 di Kota Bandarlampung, Lampung.

(Wikanto Arungbudoyo)

