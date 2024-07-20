Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

POBSI Pool Circuit 2024 Seri III Lampung: Jagoan Lokal Ditantang Juara 3 Nasional!

Ira Widyanti , Jurnalis-Sabtu, 20 Juli 2024 |18:29 WIB
POBSI Pool Circuit 2024 Seri III Lampung: Jagoan Lokal Ditantang Juara 3 Nasional!
Turnamen POBSI Pool Circuit 2024 Seri III Lampung memasuki babak delapan besar (Foto: MPI/Ira Widyanti)
A
A
A

BANDAR LAMPUNG - Hari terakhir gelaran Turnamen POBSI Pool Circuit 2024 Seri III Lampung berlangsung sengit. Sebanyak delapan pebiliar bersaing untuk bisa masuk ke babak semifinal dan final.

Binpres Bidang Teknis dan Kepelatihan PB POBSI, Edy Hartono mengatakan, delapan pebiliar tersebut terdiri dari satu atlet lokal Lampung dan tujuh lainnya dari luar. Sang jagoan lokal, Agil, akan ditantang Jefry Zen yang juara tiga nasional.

POBSI Pool Circuit

"Atlet asal Lampung Agil akan bertanding melawan juara tiga nasional yakni Jefry Zen asal Klub Mantra Jakarta," ujar Edy, Sabtu (20/7/2024).

Edy menuturkan, delapan pemain itu sudah memiliki kemampuan yang sangat baik. Sehingga, permainan dipastikan bakal berlangsung apik.

Edy melanjutkan, juara 1 hingga juara 4 nasional dipastikan masih melanjutkan perjuangannya dalam babak delapan besar hari ini, Sabtu (20/7/2024). Mereka akan bersaing untuk gelar juara.

Diketahui, tercatat sebanyak 29 atlet biliar dari berbagai provinsi di Indonesia mengikuti turnamen POBSI Pool Circuit 2024 Seri III Lampung. Pertandingan tersebut digelar pada 17-20 Juli 2024 di Kota Bandarlampung, Lampung.

(Wikanto Arungbudoyo)

