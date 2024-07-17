Lewis Hamilton Bakal Bawa Mentalitas Pemenang ke Scuderia Ferrari!

LEWIS Hamilton bakal membawa mentalitas pemenang ke Scuderia Ferrari pada F1 2025. Pendapat tersebut disampaikan oleh Oliver Bearman yang akan debut di F1 musim depan.

Hamilton diketahui akan bergabung ke Scuderia Ferrari pada F1 2025. Pembalap asli Inggris itu akan meninggalkan Mercedes AMG Petronas, tim yang sudah dibelanya sejak 2013.

Sang pembalap diketahui sudah menorehkan enam gelar bersama Mercedes. Tak ayal, kepergian pembalap berusia 39 tahun itu merupakan kehilangan besar bagi The Silver Arrow.

Namun bagi Ferrari, kedatangan Hamilton adalah sebuah berkah. Bearman meyakini seniornya itu akan membawa pengalaman dan mentalitas pemenang untuk tim berlogo kuda jingkrak.

"Saya pikir dia akan membawa banyak pengalaman ke tim. Dia telah memenangkan tujuh kejuaraan dunia, itu adalah sesuatu yang tidak banyak orang bisa katakan,” kata Bearman dikutip dari Crash, Rabu (17/7/2024).