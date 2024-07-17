Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Lewis Hamilton Bakal Bawa Mentalitas Pemenang ke Scuderia Ferrari!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |01:02 WIB
Lewis Hamilton Bakal Bawa Mentalitas Pemenang ke Scuderia Ferrari!
Lewis Hamilton (tengah) akan membawa mentalitas pemenang ke Scuderia Ferrari (Foto: Reuters/Andrew Boyers)
A
A
A

LEWIS Hamilton bakal membawa mentalitas pemenang ke Scuderia Ferrari pada F1 2025. Pendapat tersebut disampaikan oleh Oliver Bearman yang akan debut di F1 musim depan.

Hamilton diketahui akan bergabung ke Scuderia Ferrari pada F1 2025. Pembalap asli Inggris itu akan meninggalkan Mercedes AMG Petronas, tim yang sudah dibelanya sejak 2013.

Lewis Hamilton

Sang pembalap diketahui sudah menorehkan enam gelar bersama Mercedes. Tak ayal, kepergian pembalap berusia 39 tahun itu merupakan kehilangan besar bagi The Silver Arrow.

Namun bagi Ferrari, kedatangan Hamilton adalah sebuah berkah. Bearman meyakini seniornya itu akan membawa pengalaman dan mentalitas pemenang untuk tim berlogo kuda jingkrak.

"Saya pikir dia akan membawa banyak pengalaman ke tim. Dia telah memenangkan tujuh kejuaraan dunia, itu adalah sesuatu yang tidak banyak orang bisa katakan,” kata Bearman dikutip dari Crash, Rabu (17/7/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093607/hasil-race-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-menangi-seri-terakhir-max-verstappen-terlempar-dari-5-besar-Y7WfTry4EQ.jpg
Hasil Race F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Menangi Seri Terakhir, Max Verstappen Terlempar dari 5 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093409/hasil-kualifikasi-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-pole-position-mclaren-amankan-start-1-2-pXpjerNioC.jpg
Hasil Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Pole Position, McLaren Amankan Start 1-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/37/3092986/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-abu-dhabi-2024-di-vision-klik-di-sini-jZg07ox1hs.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Abu Dhabi 2024 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/37/3092649/kisah-jack-doohan-putra-juara-dunia-motogp-yang-resmi-debut-di-f1-akhir-pekan-ini-UheQTXc7pY.jpg
Kisah Jack Doohan, Putra Juara Dunia MotoGP yang Resmi Debut di F1 Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/37/3091453/hasil-race-f1-gp-qatar-2024-max-verstappen-menang-lewis-hamilton-terlempar-dari-10-besar-Nz7VonNpFM.jpg
Hasil Race F1 GP Qatar 2024: Max Verstappen Menang, Lewis Hamilton Terlempar dari 10 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/37/3090438/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-qatar-2024-duel-mclaren-vs-ferrari-DEsCZ7jCBW.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Qatar 2024: Duel McLaren vs Ferrari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement