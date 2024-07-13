Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Cari Pengganti Lewis Hamilton, Bos Mercedes Pertimbangkan Fernando Alonso

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |19:29 WIB
Cari Pengganti Lewis Hamilton, Bos Mercedes Pertimbangkan Fernando Alonso
Bos Mercedes pertimbangkan Fernando Alonso sebagai pengganti Lewis Hamilton musim depan (Foto: Reuters)
MERCEDES AMG Petronas masih belum menemukan sosok pengganti Lewis Hamilton yang hengkang ke Ferrari pada akhir musim F1 GP 2024. Bos Mercedes AMG Petronas, Toto Wolff mengonfirmasi bahwa pembalap Aston Martin, Fernando Alonso, masuk dalam kandidat pengganti Hamilton.

Lewis Hamilton dipastikan akan berpisah dengan Mercedes AMG Petronas. Pembalap asal Inggris itu meninggalkan The Silver Arrow -julukan Mercedes AMG Petronas- setelah hampir 11 tahun bersama.

Hamilton diketahui akan bergabung dengan Scuderia Ferrari mulai F1 GP 2025. Pembalap berusia 39 tahun itu mendapatkan kontrak multi-tahun dan akan menggantikan pembalap Ferrari Carlos Sainz.

Kepergian Hamilton tentu akan meninggalkan lubang besar di Mercedes AMG Petronas. Tim pabrikan yang bermarkas di Brackley itu sedang mempertimbangkan banyak nama, salah satunya adalah Fernando Alonso.

Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Wolff. Pria asal Austria itu mengungkapkan Alonso sempat diberikan tawaran oleh Mercedes pada awal musim ini. Meski demikian, saat itu Alonso menolak secara halus tawaran The Silver Arrow.

“Tentu saja (mempertimbangkan Fernando Alonso), di awal tahun kami mempertimbangkan Fernando Alonso sebagai opsi yang memungkinkan untuk menggantikan Lewis Hamilton. Namun saat itu Fernando belum tertarik mengemudi untuk Mercedes,” kata Wolff dilansir dari Speedweek, Sabtu (13/7/2024).

“Dia juga memiliki kontrak jangka panjang dengan Aston Martin, seperti yang kita pahami saat itu,” sambungnya.

