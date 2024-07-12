10-Ball Tournament Championship 2024: Kalahkan Vincent Lim, Feri Satriyadi Berharap Raih Podium

BANDUNG – Feri Satriyadi sukses mengalahkan Vincent Lim dalam turnamen biliar 10-Ball Tournament Championship 2024 Bandung. Pebiliar asal klub Mantra itu berharap bisa naik podium.

Turnamen 10-Ball Tournament Championship 2024 itu berlangsung di RX Pool & Cafe Bandung pada 10-14 Juli 2024. Puluhan pebiliar papan atas dari berbagai negara ambil bagian dalam turnamen itu.

Feri mengakui, meski penampilannya saat ini kurang begitu baik, namun tetap berani menetapkan target untuk naik podium. Ia juga berharap bisa mempertahankan ranking 1 nasional POBSI Pool Putra 2024.

"Buat saat ini memang saya lagi berada di performa yang kurang baik, karena kemarin masih ada sakit sedikit. Cuma mudah-mudahan di event kali ini saya bisa tampil lebih baik lagi buat kedepannya dan bisa naik podium," kata Feri usai pertandingan, Jumat (12/7/2024).

"Kalau Bandung 10 Ball ini di posisi saya paling memperpanjang ranking peringkat satu, karena saya tidak bermain di PON," imbuhnya.

Feri mengaku cukup puas setelah meraih kemenangan atas Vincent dari tim ESBE. Menurutnya, kehadiran para atlet top dunia membuat jalannya turnamen Bandung Open Tournament Championship ini semakin seru.

"Vincent bermain dengan baik dan saya juga cukup beruntung bisa memenangkan pertandingan tadi. Karena saya ada sedikit melakukan kesalahan dan vincent mengeksekusi itu dengan sangat baik," ungkap Feri.

"Yang jelas di event Bandung Open 10 Ball Tournament Championship 2024 kali ini pasti lebih seru, karena dengan adanya kelas-kelas dunia seperti Ko Pin Yi, Ko Ping Chung, Aloysius Yapp, Jeff De Luna, dan lain-lain, pasti semakin seru," jelasnya.