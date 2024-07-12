Advertisement
SPORT LAIN

Jadwal Duel Jeff De Luna vs Alvin Anggito di 10-Ball Tournament Championship 2024, Live di RCTI+ dan Vision+

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |11:43 WIB
Jadwal Duel Jeff De Luna vs Alvin Anggito di 10-Ball Tournament Championship 2024, Live di RCTI+ dan Vision+
Saksikan pertandingan biliar di 10-Ball Tournament Championship 2024 di Vision+ dan RCTI+. (Foto: Agung Bakti/MPI)
A
A
A

BANDUNG - Duel menarik bakal tersaji di hari ketiga turnamen biliar 10-Ball Tournament Championship 2024, Jumat (12/7/2024). Sebab ada pertarungan antara pebiliar asal Filipina, Jeff De Luna melawan wakil Indonesia, Alvin Anggito yang berasal dari tim JRX.

Turnamen Bandung Open Tournament Championship ini berlangsung di RX Pool & Cafe Bandung, Jl. Kebon Kawung No.30, Kota Bandung, pada 10-14 Juli 2024. Ajang tersebut bisa disaksikan langsung di aplikasi RCTI+ dan Vision+.

Menerapkan sistem double elemination, sudah ada 64 peserta dari 4 negara yang dipastikan lolos di hari ketiga ini. Nantinya, mereka akan saling beradu untuk memastikan tempat di babak 32 besar.

Diketahui, di hari pertama atau Rabu (10/7/2024), sudah ada 32 peserta yang dipastikan lolos. Begitu juga di hari kedua atau Kamis (11/7/2024), 32 peserta dipastikan lolos ke babak 64 besar.

Adapun mereka yang lolos 64 besar ini di antaranya, atlet biliar asal Singapura yakni Aloysius Yapp yang berhasil mengalahkan Ko Ping Han dari Taiwan dengan skor 7-4.

10-Ball Tournamen Championship 2024 (Agung Bakti/MPI)

Kemudian, ada dua anggota Brother Ko yakni Ko Pin Yi dan Ko Ping Chung juga lolos ke babak 64 besar. Ko Pin Yi menang 7-1 atas Alvin dari MOD, sedangkan Ko Ping Chung menang 7-2 atas Ivan dari Kaltim.

Selain menimba ilmu baru, turnamen biliar 10-Ball Tournament Championship 2024 atau Bandung Open Tournament Championship ini juga menjadi ajang bagi para atlet Indonesia mengasah diri sebelum menghadapi PON XXI Aceh-Sumut 2024.

"Tujuannya untuk saya pribadi ya untuk bersilaturahmi sih dan harapannya ini juga sebagai uji coba PON, pengalaman juga untuk atlit-atlet nasional agar bisa lebih baik," ucap Owner JRX Pool, Harry Dwijaya, Kamis (11/6/2024).

Telusuri berita Sport lainnya
