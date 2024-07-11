Masuk Hari Kedua, Ini Daftar Peserta Lolos 64 Besar 10-Ball Tournament Championship 2024

DAFTAR peserta lolos 64 besar 10-Ball Tournament Championship 2024 sudah dirilis. Ajang 10-Ball Tournament Championship 2024 atau Bandung Open Tournament Championship hari kedua, Kamis (11/7/2024).

Diketahui, 10-Ball Tournament Championship 2024 ini menerapkan sistem double elemination. Sebanyak 128 peserta berlomba menunjukkan kemampuan terbaik demi lolos ke babak 64 besar.

Turnamen yang bisa disaksikan melalui aplikasi RCTI+ dan Vision+ ini, berlangsung di RX Pool & Cafe Bandung, Jl Kebon Kawung No.30, Pasir Kaliki, Kota Bandung. Ajang tersebut akan berlangsung pada 10-14 Juli 2024.

Sebelumnya, atlet biliar asal Singapura, yakni Aloysius Yapp, memastikan diri lolos ke babak 64 besar. Kepastian itu didapat usai dirinya berhasil mengalahkan Ko Ping Han dari Taiwan dengan skor 7-4.

"Saya bermain sangat baik, di awal memang sedikit canggung, tapi akhirnya semua berakhir dengan permainan yang baik," ucap Aloysius Yapp saat ditemui usai pertandingan, Kamis (11/7/2024).

Bukan hanya Aloysius Yapp, dua anggota Brother Ko, yakni Ko Pin Yi dan Ko Ping Chung, juga lolos ke babak 64 besar. Ko Pin Yi menang 7-1 atas Alvin dari MOD, sedangkan Ko Ping Chung menang 7-2 atas Ivan dari Kaltim.

"Saya pikir lawan saya itu terlalu gugup, sehingga dia bermain dengan tidak baik. Tapi saya pikir, kalau saja dia terbiasa bermain di banyak turnamen, dia akan dapat bermain dengan baik," kata Ko Pin Yi.

Nantinya, 64 peserta ini masih akan berjuang untuk lolos menuju 32 besar. Mereka tentu saja siap melanjutkan kiprah manisnya demi lolos ke babak final.