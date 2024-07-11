Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Masuk Hari Kedua, Ini Daftar Peserta Lolos 64 Besar 10-Ball Tournament Championship 2024

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |18:53 WIB
Masuk Hari Kedua, Ini Daftar Peserta Lolos 64 Besar 10-Ball Tournament Championship 2024
Ajang 10-Ball Tournament Championship 2024. (Foto: Agung Bakti Sarasa/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

DAFTAR peserta lolos 64 besar 10-Ball Tournament Championship 2024 sudah dirilis. Ajang 10-Ball Tournament Championship 2024 atau Bandung Open Tournament Championship hari kedua, Kamis (11/7/2024).

Diketahui, 10-Ball Tournament Championship 2024 ini menerapkan sistem double elemination. Sebanyak 128 peserta berlomba menunjukkan kemampuan terbaik demi lolos ke babak 64 besar.

10-Ball Tournament Championship 2024

Turnamen yang bisa disaksikan melalui aplikasi RCTI+ dan Vision+ ini, berlangsung di RX Pool & Cafe Bandung, Jl Kebon Kawung No.30, Pasir Kaliki, Kota Bandung. Ajang tersebut akan berlangsung pada 10-14 Juli 2024.

Sebelumnya, atlet biliar asal Singapura, yakni Aloysius Yapp, memastikan diri lolos ke babak 64 besar. Kepastian itu didapat usai dirinya berhasil mengalahkan Ko Ping Han dari Taiwan dengan skor 7-4.

"Saya bermain sangat baik, di awal memang sedikit canggung, tapi akhirnya semua berakhir dengan permainan yang baik," ucap Aloysius Yapp saat ditemui usai pertandingan, Kamis (11/7/2024).

Bukan hanya Aloysius Yapp, dua anggota Brother Ko, yakni Ko Pin Yi dan Ko Ping Chung, juga lolos ke babak 64 besar. Ko Pin Yi menang 7-1 atas Alvin dari MOD, sedangkan Ko Ping Chung menang 7-2 atas Ivan dari Kaltim.

"Saya pikir lawan saya itu terlalu gugup, sehingga dia bermain dengan tidak baik. Tapi saya pikir, kalau saja dia terbiasa bermain di banyak turnamen, dia akan dapat bermain dengan baik," kata Ko Pin Yi.

Nantinya, 64 peserta ini masih akan berjuang untuk lolos menuju 32 besar. Mereka tentu saja siap melanjutkan kiprah manisnya demi lolos ke babak final.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/43/3176976/pelatnas_biliar_indonesia-0PXH_large.jpg
Target Medali SEA Games 2025: Tim Asdep Orlit Kemenpora Tinjau Ketat Pelatnas POBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175916/simak_jadwal_siaran_langsung_predator_pbs_world_championship_series_di_gtv-MYJj_large.jpeg
Live di GTV Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Predator PBS World Championship Series
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175146/hary_tanoesoedibjo-FXWg_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Ungkap Penyebab Predator – PBS World Championship Series 2025 Digelar di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175119/hary_tanoesoedibjo-avBY_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Resmi Buka Predator – PBS World Championship Series 2025 di Bali, Diikuti 48 Negara dengan Hadiah Rp10 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174112/kevin_sanjaya_menyambut_antusias_kunjungan_shane_van_boening_ke_indonesia-tf7w_large.jpg
Kevin Sanjaya Antusias Sambut Kunjungan Shane Van Boening ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174078/shane_van_boening_mengakui_perkembangan_olahraga_biliar_di_indonesia_sangat_pesat-ieXy_large.jpg
Shane Van Boening Akui Perkembangan Biliar Indonesia Sangat Pesat
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement