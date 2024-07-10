Klasemen Poin Ranking Biliar Nasional Usai Batam Open 10 Ball Championship 2024 Berakhir, Persaingan Kian Ketat!

KLASEMEN poin ranking biliar nasional usai Batam Open 10 Ball Championship 2024 berakhir menarik diulas. Persaingan antara pebiliar Tanah Air pun makin ketat.

Ya, Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI) kembali merilis klasemen sementara poin ranking nasional setelah berakhirnya Batam Open 10 Ball Championship 2024. Ajang itu ditutup pada 5 Juli 2024.

Tidak banyak perubahan yang terjadi pada klasemen sementara kali ini. Posisi lima besar masih diisi oleh nama-nama yang sama seperti sebelumnya.

Namun, yang menarik, selisih poin antara masing-masing peserta semakin tipis. Ini menandakan persaingan yang semakin ketat di antara para atlet Tanah Air.

Feri Satriyadi dari klub Mantra masih kukuh di posisi pertama dengan 1.635 poin. Ia ditempel ketat oleh Irwanto dari klub Labewa yang mengumpulkan 1.530 poin di posisi kedua.