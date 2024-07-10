Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Poin Ranking Biliar Nasional Usai Batam Open 10 Ball Championship 2024 Berakhir, Persaingan Kian Ketat!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |10:56 WIB
Klasemen Poin Ranking Biliar Nasional Usai Batam Open 10 Ball Championship 2024 Berakhir, Persaingan Kian Ketat!
Update ranking pool putra 2024. (Foto: POBSI)
A
A
A

KLASEMEN poin ranking biliar nasional usai Batam Open 10 Ball Championship 2024 berakhir menarik diulas. Persaingan antara pebiliar Tanah Air pun makin ketat.

Ya, Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI) kembali merilis klasemen sementara poin ranking nasional setelah berakhirnya Batam Open 10 Ball Championship 2024. Ajang itu ditutup pada 5 Juli 2024.

Feri Satriyadi

Tidak banyak perubahan yang terjadi pada klasemen sementara kali ini. Posisi lima besar masih diisi oleh nama-nama yang sama seperti sebelumnya.

Namun, yang menarik, selisih poin antara masing-masing peserta semakin tipis. Ini menandakan persaingan yang semakin ketat di antara para atlet Tanah Air.

Feri Satriyadi dari klub Mantra masih kukuh di posisi pertama dengan 1.635 poin. Ia ditempel ketat oleh Irwanto dari klub Labewa yang mengumpulkan 1.530 poin di posisi kedua.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/43/3176976/pelatnas_biliar_indonesia-0PXH_large.jpg
Target Medali SEA Games 2025: Tim Asdep Orlit Kemenpora Tinjau Ketat Pelatnas POBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175916/simak_jadwal_siaran_langsung_predator_pbs_world_championship_series_di_gtv-MYJj_large.jpeg
Live di GTV Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Predator PBS World Championship Series
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175146/hary_tanoesoedibjo-FXWg_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Ungkap Penyebab Predator – PBS World Championship Series 2025 Digelar di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175119/hary_tanoesoedibjo-avBY_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Resmi Buka Predator – PBS World Championship Series 2025 di Bali, Diikuti 48 Negara dengan Hadiah Rp10 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174112/kevin_sanjaya_menyambut_antusias_kunjungan_shane_van_boening_ke_indonesia-tf7w_large.jpg
Kevin Sanjaya Antusias Sambut Kunjungan Shane Van Boening ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174078/shane_van_boening_mengakui_perkembangan_olahraga_biliar_di_indonesia_sangat_pesat-ieXy_large.jpg
Shane Van Boening Akui Perkembangan Biliar Indonesia Sangat Pesat
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement