Final Batam Open Ten Ball Championships 2024: Kalahkan Jefri Zen, Pebiliar Singapura Raih Gelar Juara

BATAM - Pebiliar asal Singapura, Aloysius Yap berhasil menjadi juara Batam Open Ten Ball Championships 2024. Kepastian itu diraih usai Yap mengalahkan atlet biliar Indonesia, Jefri Zen dari Club Mantra di partai final, Jumat 5 Juli 2024 malam WIB.

Sebelumnya, terjadi laga seru di semifinal antara Rudi Susanto dari Club Black Ball melawan Jefri Zen dari Club Mantra. Laga nan seru itu akhirnya dimenangkan oleh Jefri Zen.

Sementara pada pertandingan Aloysius Yap, wakil Singapura itu menang melawan Billy dari Club Esbe. Serunya pertandingan semifinal ini dapat anda saksikan di aplikasi RCTI+ dan Vision+.

Batam Open Ten Ball Championship 2024 resmi digelar selama 4 hari. Kegiatan dibuka resmi pada 2 Juli 2024 dan berakhir kemarin, 5 Juli 2024 di N - Billiard Batam.

Pada kesempatan ini, Aloysius Yap mengaku turnamen ini sangat luar biasa. Dia berharap turnamen serupa dapat dilaksanakan kembali.

"Sangat luar biasa turnamen ini," ucapnya dengan bahas Inggris Singapura, dikutip Sabtu (6/7/2024).