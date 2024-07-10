Novak Djokovic Tanpa Keringat ke Semifinal Wimbledon 2024

PETENIS top Serbia, Novak Djokovic langsung melaju ke Semifinal Wimbledon 2024. Djokovic tanpa keringat ke babak empat besar setelah lawannya, Alex de Minaur (Australia) mengundurkan diri sebelum pertandingan dimulai.

Melansir laporan Tennis 365, De Minaur mengalami cedera pinggul beberapa jam sebelum pertandingan dimulai. Petenis asal Australia itu mengatakan sangat sedih ketika harus undur diri dari turnamen.

"Jelas bukan pengumuman yang ingin saya sampaikan. Saya sangat sedih harus mengundurkan diri karena cedera pinggul, robekan kecil pada tulang rawan serat yang berada di ujung atau terhubung ke otot adduktor," kata De Minaur dikutip dari Tennis 365, Rabu (10/7/2024).

"Bukan rahasia lagi bahwa di tahap karier saya saat ini, ini adalah pertandingan terbesar dalam karier saya. Saya tahu hasilnya kemarin, tetapi berharap saya akan bangun hari ini dan merasakan semacam keajaiban,” sambungnya.

De Minaur mengatakan tidak mau mengambil risiko jika tetap menjalani pertandingan melawan Djokovic. Petenis berusia 25 tahun itu ingin menghindari cedera yang lebih parah.

“Masalahnya dengan saya yang keluar dan bermain adalah satu peregangan, satu slide, satu hal apa pun dapat membuat cedera ini berlangsung dari tiga hingga enam minggu hingga empat bulan,” jelas De Minaur.