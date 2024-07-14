Hasil Final Wimbledon 2024: Novak Djokovic Takluk, Carlos Alcaraz Juara

LONDON – Petenis asal Spanyol, Carlos Alcaraz berhasil menjuarai Wimbledon 2024. Kemenangan itu diraih Alcaraz usai menaklukkan petnis asal Serbia, Novak Djokovic di partai final yang berlangsung pada Minggu (14/7/2024) malam WIB.

Ya, Djokovic dibuat tak berdaya oleh Alcaraz di final Wimbledon 2024. Dalam pertarungan tiga set, Alcaraz akhirnya menang dengan skor 6-2, 6-2 dan 7-6 (7-4).

Dengan hasil tersebut, Alcaraz sukses mempertahankan gelar juaranya di Wimbledon setelah tahun lalu juga melibas jagoan asal Serbia itu di final. Ini menjadi titel Grand Slam keempat dalam kariernya setelah sebelumnya menjadi juara di French Open 2024 dan Amerika Serikat Terbuka 2022.

Bermain di lapangan utama All England Club, London, Inggris, Alcaraz tampil gemilang sejak awal pertandingan. Walau mendapatkan perlawanan sengit dari Djokovic, dia mampu unggul 3-1.

Variasi serangan bola-bola menyilang yang dilakukan pemain berusia 21 tahun itu benar-benar merepotkan Djokovic. Alhasil, dia terus memimpin di angka 5-1 sampai akhirnya menutup set pertama dengan skor 6-2.

Pada set kedua, Alcaraz kembali tampil mendominasi. Petenis ranking tiga dunia itu kembali unggul 2-0 dan 3-1.