Hasil Wimbledon 2024: Jackson Withrow/Aldila Sutjiadi Terhenti di Babak Kedua

Aldila Sutjiadi yang berpasangan dengan Jackson Withrow terhenti di babak kedua Wimbledon 2024 (Foto: ANTARA)

PASANGAN ganda campuran Amerika Serikat-Indonesia, Jackson Withrow/Aldila Sutjiadi terhenti di babak kedua Wimbledon 2024. Jackson/Aldila tersingkir setelah dikalahkan wakil Amerika Serikat-Jepang, Ena Shibahara/Nathaniel Lammons.

Pertandingan itu berlangsung di Court 18 All England Lawn Tennis and Croquet Club, London, Inggris pada Rabu (10/7/2024) malam WIB. Jackson/Aldila kalah dalam pertandingan dua set langsung dengan skor (6(5)-7(7), dan 4-6).

Dalam pertandingan itu, Jackson/Aldila bisa dibilang bermain dua kali dalam sehari setelah menyelesaikan pertandingan tunda di babak pertama. Mereka berhasil mengalahkan wakil Italia, Sara Errani/Andrea Vavassori di babak pertama.

Pada babak kedua, Jackson/Aldila tampil cukup solid pada awal pertandingan di set pertama. Namun demikian, Shibahara/Lammons juga mampu menunjukkan permainan terbaiknya pada pertengahan laga.

Saling balas mencetak poin mewarnai jalannya pertandingan di set pertama. Akan tetapi, pada akhirnya, Shibahara/Lammons berhasil mengunci kemenangan dengan skor 7(7)-6(5) di set pertama.

Memasuki set kedua, Jackson/Aldila mencoba bermain lebih agresif sejak awal pertandingan. Namun sayang, pukulan kombinasi yang kerap dilesatkan duet Amerika Serikat-Indonesia itu tak efektif menjebol pertahanan lawan.