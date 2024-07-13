Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal Wimbledon 2024: Carlos Alcaraz Tembus Final Usai Kalahkan Daniil Medvedev

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |06:20 WIB
Hasil Semifinal Wimbledon 2024: Carlos Alcaraz Tembus Final Usai Kalahkan Daniil Medvedev
Carlos Alcaraz kala berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL semifinal Wimbledon 2024 akan diulas dalam artikel ini. Petenis asal Spanyol, Carlos Alcaraz, pun sukses melesat ke babak final usai kalahkan Daniil Medvedev (Rusia).

Laga akbar di semifinal Wimbledon 2024 berhasil dimenangkan oleh Carlos Alcaraz atas Daniil Medvedev. Petenis asal Spanyol itu melakukan comeback gemilang untuk meraih kemenangan dengan skor 6-7 (1-7), 6-3, 6-4, 6-4.

Carlos Alcaraz

Dengan hasil tersebut, Alcaraz melenggang ke partai puncak Wimbledon 2024. Selanjutnya, dia akan bersua dengan pemenang laga antara unggulan kedua, Novak Djokovic, kontra petenis unggulan 25 asal Italia, Lorenzo Musetti.

Bermain di lapangan utama, All England Club, London, Inggris, pada Jumat 12 Juli 2024 malam WIB, Alcaraz memulai pertandingan dengan buruk. Dia kesulitan untuk mengimbangi permainan apik Medvedev sehingga tertinggal 1-3 lebih dulu.

Medvedev benar-benar minim melakukan kesalahan hingga bisa menjauh dengan keunggulan 5-2. Namun, Alcaraz perlahan-lahan bisa bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 5-5 dan 6-6. Akan tetapi, pada akhirnya, dia kalah dengan skor 6-7 (1-7).

Pada set kedua, Alcaraz memulai dengan baik. Petenis ranking tiga dunia itu mampu menekan Medvedev untuk memimpin 4-1.

Selepas itu, Medvedev mendekat di angka 2-4 dan 3-5. Namun, Alcaraz bisa menemukan sentuhan terbaiknya lagi di poin-poin kritis untuk merebut set kedua dengan skor 6-3.

Halaman:
1 2
