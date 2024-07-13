Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Final Wimbledon 2024: Kalahkan Jasmine Paolini, Barbora Krejcikoba Juara!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |22:29 WIB
Hasil Final Wimbledon 2024: Kalahkan Jasmine Paolini, Barbora Krejcikoba Juara!
Petenis asal Republik Ceko, Barbora Krejcikova juara Wimbledon 2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON – Petenis tunggal putri asal Republik Ceko, Barbora Krejcikova memastikan diri merebut gelar juara Wimbledon 2024 usai mengalahkan Jasmine Paolini (Italia) di final, pada Sabtu (13/7/2024) malam WIB. Barbora merebut gelar juara pertamanya di ajang Wimbledon itu berkat kemenangan dengan skor 6-2, 2-6, dan 6-4.

Jalannya Pertandingan

Beraksi di Center Court, London, Krejcikova memulainya dengan sangat baik. Variasi pukulan dari petenis Republik Ceko itu cukup membuat Paolini kesulitan.

Krejcikova dengan nyaman mencuri poin demi poin dari Paolini sehingga unggul jauh 4-1. Sementara, Paolini cukup kesulitan untuk keluar dari tekanan petenis ranking 31 dunia tersebut.

Paolini sempat mencuri satu poin menjadi 2-5. Namun pada akhirnya, Krejcikova menutup set pertama dengan kemenangan telak 6-2 atas petenis nomor tujuh dunia tersebut.

Barbora Krejcikova vs Jasmine Paolini

Di set kedua, Paolini mengambil alih permainan. Kali ini dia berhasil mencuri poin demi poin dari Krejcikova sehingga unggul 4-2. Krejcikova benar-benar dibuat tertekan olehnya.

Sampai akhirnya, Paolini sukses mengamankan set kedua dengan kemenangan telak 6-2 atas Krejcikova. Petenis nomor tujuh dunia itu membuka asa untuk bisa menyegel gelar juara.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita Sport lainnya
