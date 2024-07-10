Hasil Wimbledon 2024: Petenis Indonesia Aldila Sutjiadi Menangi Babak Pertama Bersama Jackson Withrow

LONDON – Petenis asal Indonesia, Aldila Sutjiadi berhasil memenangkan laga babak pertama nomor ganda campuran Wimbledon 2024. Kemenangan itu diraih Aldila bersama partnernya yang berasal dari Amerika Serikat, Jackson Withrow atas wakil Italia, Sara Errani/Andrea Vavassori.

Pertandingan itu berlangsung di Court 18 All England Lawn Tennis and Croquet Club, London, Inggris pada Rabu (10/7/2024) malam WIB. Jackson/Aldila menang dalam pertarungan tiga set dengan tiebreak (6-3, 3-6, 10-8).

Sejatinya, pertandingan ini digelar pada Senin (8/7/2024) lalu. Namun demikian, pertandingan harus ditunda pada set kedua karena cuaca buruk. Pada hari ini, Rabu (10/7/2024), laga baru bisa dilanjutkan.

Jackson/Aldila langsung bermain trengginas sejak awal pertandingan di set ketiga. Duet Amerika Serikat-Indonesia itu langsung meninggalkan Errani/Vavassori dengan jarak tiga poin.

Dengan sistem tiebreak, Jackson/Aldila yang sudah unggul jauh tak mau menyianyiakan kesempatan. Mereka terus menghujani pertahanan Errani/Vavasorri dengan pukulan keras dan menyilang.