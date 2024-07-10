Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Wimbledon 2024: Petenis Indonesia Aldila Sutjiadi Menangi Babak Pertama Bersama Jackson Withrow

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |20:41 WIB
Hasil Wimbledon 2024: Petenis Indonesia Aldila Sutjiadi Menangi Babak Pertama Bersama Jackson Withrow
Petenis asal Indonesia, Aldila Sutjiadi. (Foto: Instagram/dila11)
A
A
A

LONDON – Petenis asal Indonesia, Aldila Sutjiadi berhasil memenangkan laga babak pertama nomor ganda campuran Wimbledon 2024. Kemenangan itu diraih Aldila bersama partnernya yang berasal dari Amerika Serikat, Jackson Withrow atas wakil Italia, Sara Errani/Andrea Vavassori.

Pertandingan itu berlangsung di Court 18 All England Lawn Tennis and Croquet Club, London, Inggris pada Rabu (10/7/2024) malam WIB. Jackson/Aldila menang dalam pertarungan tiga set dengan tiebreak (6-3, 3-6, 10-8).

Sejatinya, pertandingan ini digelar pada Senin (8/7/2024) lalu. Namun demikian, pertandingan harus ditunda pada set kedua karena cuaca buruk. Pada hari ini, Rabu (10/7/2024), laga baru bisa dilanjutkan.

Jackson/Aldila langsung bermain trengginas sejak awal pertandingan di set ketiga. Duet Amerika Serikat-Indonesia itu langsung meninggalkan Errani/Vavassori dengan jarak tiga poin.

Aldila Sutjiadi

Dengan sistem tiebreak, Jackson/Aldila yang sudah unggul jauh tak mau menyianyiakan kesempatan. Mereka terus menghujani pertahanan Errani/Vavasorri dengan pukulan keras dan menyilang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/40/3034662/juara-wimbledon-2024-carlos-alcaraz-ingin-miliki-karier-seperti-the-big-three-SKStgVEZUy.JPG
Juara Wimbledon 2024, Carlos Alcaraz Ingin Miliki Karier seperti The Big Three
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/40/3034447/wimbledon-2024-kalah-di-final-novak-djokovic-akui-kehebatan-carlos-alcaraz-HC1KMbbGTq.jpg
Wimbledon 2024: Kalah di Final, Novak Djokovic Akui Kehebatan Carlos Alcaraz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/14/40/3034247/hasil-final-wimbledon-2024-novak-djokovic-takluk-carlos-alcaraz-juara-10B5l2wBin.JPG
Hasil Final Wimbledon 2024: Novak Djokovic Takluk, Carlos Alcaraz Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/13/40/3033927/hasil-final-wimbledon-2024-kalahkan-jasmine-paolini-barbora-krejcikoba-juara-K8SgmjWn2E.JPG
Hasil Final Wimbledon 2024: Kalahkan Jasmine Paolini, Barbora Krejcikoba Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/13/40/3033688/hasil-semifinal-wimbledon-2024-carlos-alcaraz-tembus-final-usai-kalahkan-daniil-medvedev-spguNVqyiG.jpg
Hasil Semifinal Wimbledon 2024: Carlos Alcaraz Tembus Final Usai Kalahkan Daniil Medvedev
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/40/3032654/hasil-wimbledon-2024-jackson-withrow-aldila-sutjiadi-terhenti-di-babak-kedua-C1iVMGvCDO.jpg
Hasil Wimbledon 2024: Jackson Withrow/Aldila Sutjiadi Terhenti di Babak Kedua
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement