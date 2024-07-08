Meski Grand Final Proliga 2024 di Depan Mata, Jakarta LavAni Masih Belum Puas

SURABAYA – Pemain Jakarta LavAni, Boy Arnez menegaskan timnya masih belum puas dengan permainan pasukannya meski mampu tampil baik di Proliga 2024. Terbukti kini Jakarta LavAni tinggal selangkah lagi mengunci tiket ke Grand Final Proliga 2024.

Arnez pun meminta kepada rekan setimnya di Jakarta LavAni untuk tak cepat puas puas karena masih ada yang perlu dievaluasi dari permainan mereka di putaran kedua babak final four nanti.

LavAni berhasil meraih kemenangan dalam laga terakhir mereka dalam putaran pertama babak final four Proliga 2024 yang berlangsung pada Minggu (7/7/2024) di GOR Bung Tomo, Surabaya. Mereka melibas Palembang Bank SumselBabel dengan skor telak 3-0 (25-11, 34-32 dan 25-17).

Hasil positif itu membuat tim asuhan Nicolas Vives itu menyapu bersih tiga laga di putaran pertama babak final four ini dengan kemenangan. Sebelumnya, mereka melibas Jakarta Bhayangkara Presisi dan Jakarta BIN masing-masing dengan skor 3-0 dan 3-1.

Dengan tiga kemenangan tersebut, Dio Zulkifli dan kolega tinggal selangkah lagi lolos ke Grand Final Proliga 2024. Mereka tinggal satu kali menang lagi dari tiga laga tersisa di putaran kedua final four untuk mengamankan tiket ke partai puncak.

Walaupun demikian, Boy Arnez tak ingin LavAni cepat puas dan jemawa menatap putaran kedua final four Proliga 2024. Dia ingin tim milik Susilo Bambang Yudhoyono itu terus berbenah menatap laga yang tersisa.