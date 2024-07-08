Ryan Garcia Hina Agama Islam, Cucu Muhammad Ali Nico Walsh Peringatkan Koleganya

Ryan Garcia dapat peringatan keras dari cucu Muhammad Ali, Nico Ali Walsh, atas ucapannya (Foto: Instagram/@kingryan)

RYAN Garcia mendapat peringatan dari cucu Muhammad Ali, Nico Ali Walsh, usai kedapatan menghina agama Islam dan bersikap rasisme. Menurutnya, ucapan sang kolega justru akan berdampak buruk.

Tindakan tercela Garcia itu dilakukan lewat media sosial. Awalnya, ia mengklaim sebagai anggota komunitas terlarang KKK (Ku-Klux-Klan) yang mengincar kulit hitam.

“Saya benci orang-orang kulit hitam, saya anti-kulit hitam, saya KKK. Hei, ayo hidupkan kembali George Floyd dan bunuh orang kulit hitam itu lagi," ujar Garcia dalam pembicaraan di Space platform media sosial X (Twitter).

Selain itu, petinju berjuluk King Garcia tersebut menghina Islam. Ia diduga melancarkan serangan kepada Youtuber Sneako yang merupakan seorang mualaf dengan kata-kata tidak pantas.

“Persetan dengan Anda (Sneako). Persetan dengan orang-orang Islam,” kata Garcia.

Aksi petinju berusia 25 tahun itu mendapat peringatan dari Walsh. Cucu petinju legendaris Muhammad Ali tersebut mengingatkan Garcia, konsekuensi ucapannya sangat luas.