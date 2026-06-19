Hasil Latihan Bebas MotoGP Republik Ceko 2026: Ai Ogura Tercepat, Marc Marquez Tembus 5 Besar!

HASIL latihan bebas MotoGP Republik Ceko 2026 sudah dirilis. Pembalap Trackhouse Aprilia, Ai Ogura, keluar sebagai yang tercepat dengan caatan waktu 1 menit 51.735 detik. Ketimbang hasil di latihan bebas 1, rider asal Jepang ini naik empat posisi.

1. Lesatan Gila Marco Bezzecchi

Ketimbang pembalap lain, rider Aprilia Racing Marco Bezzecchi jadi yang paling menggila. Sempat menempati posisi 15 di latihan bebas 1, Marco Bezzecchi melesat ke tangga kedua di latihan bebas MotoGP Republik Ceko 2026.

Marco Bezzecchi tembus 2 besar di latihan bebas MotoGP Republik Ceko 2026. (Foto: Facebook/MotoGP)

Marco Bezzecchi hanya terpaut 0,091 detik dari Ai Ogura di posisi puncak. Performa ini menunjukkan Marco Bezzecchi siap tempur di MotoGP Republik Ceko 2026.

2. Marc Marquez Turun Posisi

Marc Marquez menjadi yang tercepat di latihan bebas 1 MotoGP Republik Ceko 2026 yang berlangsung tadi sore. Namun, dalam latihan bebas yang baru saja berakhir, The Baby Alien -julukan Marquez- turun empat posisi alias menempati posisi lima.

Juara dunia tujuh kali kelas MotoGP ini terpaut 0,253 detik dari Ai Ogura di puncak. Hasil di dua latihan bebas awal menunjukkan Marc Marquez sudah kembali ke jalur juara.

Dua pekan lalu, Marc Marquez menjadi yang tercepat di kualifikasi, sprint race dan main race MotoGP Hungaria 2026. Jadi, sanggup menggila di MotoGP Republik Ceko 2026, Marc Marquez?