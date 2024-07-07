Advertisement
SPORT LAIN

Mengapa Kung Fu Dilarang Keras di UFC dan MMA? Ini Alasannya

Cahyo Yulianto-Minggu, 07 Juli 2024 |06:03 WIB
Mengapa Kung Fu Dilarang Keras di UFC dan MMA? Ini Alasannya
Pertarungan di UFC. (Foto: Reuters)
MENGAPA kung fu dilarang keras di UFC dan MMA? Ternyata ini alasannya. Kung Fu merupakan seni bela diri asal China yang memiliki banyak aliran termasuk wushu dan quanfa.

Di negara asalnya, bela diri kung fu merujuk pada setiap pembelajaran dan praktik yang menggunakan kesabaran, energi, dan waktu untuk menyelesaikannya.

Ilustrasi kung fu

Sebagai sebuah seni bela diri, kung fu digambarkan sebagai bela diri yang sangat mengerikan. Di film-film laga, bela diri ini kerap digunakan untuk menghadapi banyak musuh-musuh tangguh yang membuat kung fu terlihat sangat kuat.

Namun di dunia nyata, kung fu ini sangat jarang terlihat. Bahkan di kompetisi bela diri campuran, mix martial arts (MMA), seperti Ultimate Fighting Championship (UFC) bela diri ini tidak pernah digunakan.

Melansir Way of Martial Arts, penyebab kenapa kung fu tidak pernah MMA maupun UFC adalah karena bela diri ini masih menggunakan cara lama dalam berlatih dan bertarung. Hal ini membuat kung fu tidak begitu bagus untuk digunakan di dalam oktagon.

Dalam pelatihannya, kung fu lebih banyak berlatih secara mandiri, dan hampir tidak pernah melakukan latih tanding. Sedangkan dalam octagon UFC, semua petarung akan melakukan pertarungan dengan bebas dan brutal. Petarung yang tidak biasa menghadapi lawan saat latihan jelas tidak akan bisa menghadapinya

