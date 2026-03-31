HOME SPORTS NETTING

Kisah si Cantik Aya Ohori, Bidadari asal Jepang yang Gaya Bermainnya Disebut Mirip Legenda Lin Dan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 31 Maret 2026 |04:01 WIB
Kisah si Cantik Aya Ohori, Bidadari asal Jepang yang Gaya Bermainnya Disebut Mirip Legenda Lin Dan
Mantan tunggal putri asal Jepang, Aya Ohori. (Foto: Instagram/ayatoriiiii)
KISAH si cantik Aya Ohori, bidadari asal Jepang yang gaya bermainnya disebut mirip Lin Dan menarik untuk dibahas. Ya, tunggal putri asal Jepang yang sudah pensiun ini ternyata memiliki performa dan teknik bermain yang sangat mirip dengan legenda China tersebut.

Media China, Sports Sina, yang pertama kali memberikan label istimewa kepada Ohori dengan menyebutnya memiliki kemiripan dengan legenda hidup Negeri Tirai Bambu, Lin Dan. Kemiripan ini merujuk pada gaya bermain ofensif yang diperagakan Ohori, yang dinilai sangat identik dengan karakteristik permainan sang pemilik dua medali emas Olimpiade tersebut.

Lin Dan sendiri merupakan sosok idola bagi Ohori, sehingga pengakuan dari media internasional ini menjadi catatan menarik dalam perjalanan kariernya.

1. Ganas di Lapangan

Media China berkali-kali mengungkapkan kekaguman mereka terhadap sosok Aya Ohori. Di luar lapangan, ia dikenal sebagai atlet yang sangat feminin dan anggun.

Aya Ohori (IG/@absolutbadminton)
Aya Ohori (IG/@absolutbadminton)

Namun, citra lembut tersebut seketika sirna saat ia memegang raket; gaya menyerangnya yang agresif menjadikannya lawan yang sangat berbahaya bagi siapa pun.

Sports Sina pun sempat menaruh harapan besar agar Ohori mampu menyusul pencapaian gemilang sang idola di pentas dunia. Meskipun perjalanannya menuju puncak prestasi tidak selalu mulus, dukungan dan doa terus mengalir agar atlet yang dijuluki bidadari bulutangkis Jepang ini bisa unjuk gigi dan meraih kesuksesan layaknya Lin Dan di masa kejayaannya.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/40/3209645/markis_kido_bersama_hendra_setiawan-M21p_large.jpg
Kisah Legenda Hendra Setiawan, Putuskan Mundur dari Pelatnas PBSI Usai Juara Olimpiade Beijing 2008 bersama Markis Kido
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/40/3209616/pusarla_v_sindhu_dan_carolina_marin-I8Ms_large.jpg
Kisah Ratu Bulu Tangkis Carolina Marin, Dapat Pesan Menyentuh dari Rival Sengit Pusarla Sindhu Usai Pensiun: Pertarungan dan Persahabatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/40/3209604/nami_matsuyama-8rvK_large.jpg
Curhat Pilu Pebulu Tangkis Supercantik Nami Matsuyama Usai Cedera Parah di Final Vietnam International Challenge 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/40/3209601/yuta_watanabe-p9LR_large.jpg
Selamat! Pebulu Tangkis Yuta Watanabe Resmi Gelar Resepsi, Usai Umumkan Pernikahan Setelah Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/40/3209587/nami_matsuyama-tM7e_large.jpg
Kisah Malang Pebulu Tangkis Supercantik Nami Matsuyama, Cedera Parah Sampai Terkapar saat Berjuang Rebut Gelar di Vietnam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/40/3209515/bernadine_anindya_wardana_dan_bobby_setiabudi-p6E8_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Bernadine Wardana, Bikin Eks Pelatnas PBSI Bobby Setiabudi Kepincut hingga Jalin Asmara
