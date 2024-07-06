ITS Sapuangin Menangi Kejuaraan Regional Shell Eco-marathon 2024!

LOMBOK TENGAH – ITS Team Sapuangin keluar sebagai pemenang Kejuaraan Regional Kategori Urban Concept Shell Eco-marathon Asia-Pasific and the Middle East 2024. Mereka mengalahkan sesama wakil Indonesia yakni Arjuna Team (Universitas Indonesia) dan Semar UGM (Universitas Gajah Mada).

Perlombaan tersebut berlangsung Sabtu (6/7/2024) siang WIB di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Awalnya, Sapuangin kewalahan saat start. Mereka tertinggal dari Garuda UNY (Universitas Negeri Yogyakarta) dan Arjuna yang melesat.

Namun, usai putaran pertama, gantian Sapuangin yang memimpin. Mereka diikuti oleh Garuda UNY. Sementara, Arjuna dan Semar UGM tertinggal cukup jauh di belakang.

Sapuangin akhirnya keluar sebagai pemenang setelah melewati tiga putaran. Arjuna mampu menyalip Semar UGM di trek lurus jelang garis finis selepas tikungan terakhir Sirkuit Internasional Mandalika.

Ini merupakan kemenangan pertama bagi ITS Team Sapuangin di Kejuaraan Regional Shell Eco-marathon. Pada ajang yang sama tahun lalu, perwakilan dari Institut Teknik 10 Nopember (Surabaya, Jawa Timur) itu hanya finis di urutan tiga.

Selain itu, tim asal Kota Surabaya tersebut juga memenangi subkategori ICE (mesin pembakaran) Urban Concept. Mobil Sapuangin XI Exo 3 itu sukses mencatatkan 481,9 kilometer per 1 liter bahan bakar.

Sang pembalap, Rifky Chairul, bersyukur bisa memenangi Kejuaraan Regional. Menurutnya, kemenangan itu tak terlepas dari kerja sama tim yang luar biasa.

“Saya bersyukur, Alhamdulillah, kami memenangi subkategori Urban Concept lalu maju ke Kejuaraan Regional dan menjadi juara,” kata Rifky, kepada awak media di Sirkuit Mandalika, termasuk Okezone, Sabtu (6/7/2024).

“Kuncinya tentu saja, kerja sama tim luar biasa. Saya di sini enggak sendiri, saya bersama teman-teman di divisinya masing-masing sampai mengembangkan tim Sapuangin hingga menjadi juara,” imbuh mahasiswa Semester 5 Teknik Metalurgi ITS itu.