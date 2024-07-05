Shell Eco-marathon 2024 Bantu MGPA Belajar Banyak Aspek Safety di Sirkuit Mandalika

LOMBOK TENGAH – Direktur Utama MGPA (Mandalika Grand Prix Association), Priandhi Satria, mengaku cukup terbantu untuk belajar banyak hal soal keselamatan dari ajang Shell Eco-marathon 2024 di Sirkuit Internasional Mandalika. Ia berjanji akan menerapkan ilmu-ilmu yang diperolehnya itu untuk peningkatan.

Ajang Shell Eco-marathon Asia-Pasific and the Middle East 2024 digelar di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), 3-6 Juli. Ini merupakan event ketiga dari Shell Eco-marathon di Indonesia sejak 2022.

Priandhi mengatakan, pihak penyelenggara tertarik menggelar ajang tersebut di Mandalika karena merasa cocok saat survei pada 2022. Menurutnya, aspek keselamatan yang jadi pertimbangan Shell Indonesia, cukup sesuai dengan apa yang ada di Mandalika.

“Mereka survei segala, safety itu nomor 1 buat mereka ya, safety-nya cocok, sirkuitnya cocok. Semuanya terpenuhi dan berlanjut sampai sekarang,” kata Priandhi kepada awak media terbatas termasuk Okezone di Sirkuit Internasional Mandalika, Jumat (5/7/2024) sore WITA.

Oleh karena itu, untuk tahun ini MGPA tidak melakukan banyak perubahan berarti di Sirkuit Mandalika guna menunjang event tersebut. Namun, Priandhi mengatakan pihaknya belajar cukup banyak soal safety atau aspek keselamatan.

“Event Shell ini ada setelah event sebelumnya kami ada Ferrari Asia, jadi kami memastikan semua yang ada elektronik dan sirkuit dan tentunya garasi ini sudah layak untuk Shell. Boleh dibilang tidak ada sesuatu yang spesifik,” ungkap Priandhi.

“Kami di MGPA sendiri juga banyak belajar dari keberadaan Shell Eco-marathon. Karena, menurut kami ajang Shell Eco-marathon merupakan latihan buat kami. Safety-nya bagus,” imbuhnya.

Satu aspek yang disorot oleh Priandhi adalah soal keselamatan dalam keadaan darurat misalnya kebakaran. Pihak penyelenggara sampai menggelar simulasi fire alarm drill dan memasang fitur khusus untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.