SPORT LAIN

Final Batam Open Ten Ball Championship 2024 Pertemukan Jefri Zen vs Aloysius Yap

Dicky Sigit Rakasiwi , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |03:23 WIB
Final Batam Open Ten Ball Championship 2024 Pertemukan Jefri Zen vs Aloysius Yap
Duel seru di Batam Open Ten Ball Championship 2024. (Foto: Dicky Sigit Rakasiwi/MPI)
TURNAMEN Batam Open Ten Ball Championship 2024 memasuki babak final pada Jumat 5 Juli 2024 malam WIB. Partai puncak mempertemukan dua pebiliar ternama, yakni Jefri Zen dan Aloysius Yap.

Sebelumnya di semifinal, dua pertandingan seru terjadi. Laga pertama mempertemukan Rudi Susanto dari Club Black Ball melawan Jefri Zen dari Club Mantra. Hasilnya, laga dimenangkan oleh Jefri Zen.

Duel seru di final Batam Open Ten Ball Championship 2024. (Foto: Dicky Sigit Rakasiwi/MPI)

(Duel seru di final Batam Open Ten Ball Championship 2024. (Foto: Dicky Sigit Rakasiwi/MPI)

Sementara itu, pada pertandingan Aloysius Yap dari Singapura melawan Billy dari Club Esbe, dimenangkan oleh Aloysius Yap. Serunya pertandingan semifinal ini dapat Anda saksikan di aplikasi RCTI+ dan Vision+.

Batam Open Ten Ball Championship 2024 resmi digelar selama 4 hari. Kegiatan dibuka resmi pada 2 Juli 2024 dan berakhir pada 5 Juli 2024 di N - Billiard Batam.

Pada kesempatan ini, Aloysius Yap mengaku turnamen ini sangat luar biasa. Dia berharap turnamen serupa dapat dilaksanakan kembali.

"Sangat luar biasa turnamen ini," ucapnya dengan bahasa Inggris.

