Batam Open Ten Ball Championship 2024 Masuk Semifinal, Ada Duel Seru Rudi Susanto vs Jefri Zen

BATAM – Ajang Batam Open Ten Ball Championship 2024 kini memasuki babak semifinal pada Jumat (5/7/24) sore WIB. Dua pertandingan seru pun akan tersaji, di antaranya antara Rudi Susanto dari Club Black Ball melawan Jefri Zen dari Club Mantra.

Selain itu, ada juga pertandingan Aloysius Yap dari Singapura melawan Billy dari Club Esbe. Serunya pertandingan semifinal ini dapat Anda saksikan di aplikasi RCTI+ dan Vision+.

Batam Open Ten Ball Championship 2024 akan digelar selama 4 hari. Kegiatan dibuka resmi pada 2 Juli 2024. Ajang ini akan berakhir pada 5 Juli 2024 di N - Billiard Batam.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PB Pobsi, Achmad Fadil Nasution, mengatakan ada 128 peserta yang ikut berlaga dalam turnamen ini. Para peserta ini bukan dari Indonesia saja, melainkan berasal dari 4 negara lainnya.

"Peserta dari Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, dan juga Indonesia," ujar Achmad Fadil Nasution, Rabu 3 Juli 2024 di lokasi turnamen saat pembukaan turnamen.

Turnamen ini memperebutkan total hadiah Rp370 juta. Juara 1 mendapat Rp130 juta dan sisanya untuk juara hiburan lainnya.

"Ratusan juta hadiah kita, ini lumayan besar," jelasnya.