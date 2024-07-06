7 Wakil Indonesia Lolos ke Perempatfinal Badminton Asia Junior Championships 2024: Ada Richie Duta

TUJUH wakil Indonesia dipastikan lolos ke perempatfinal Badminton Asia Junior Championships 2024. Tunggal putra, Richie Duta Richardo, menjadi wakil Indonesia ketujuh yang memastikan tiket ke perempatfinal.

Richie memenangi laga dramatis kontra wakil Taiwan, Zhe Ying Wu yang berlangsung di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Jumat 5 Juli 2024. Juara Kejuaraan Nasional PBSI 2023 itu mengandaskan Wu dengan skor 10-21, 21-12, dan 22-20.

Pertarungan Richie kontra Wu pen berlangsung begitu ketat. Dukungan publik GOR Amongrogo yang begitu meriah membuat Richie termotivasi. Sehingga ketika menghadapi poin kritis, pemain kelahiran Tanjung Pinang itu mampu menuntaskan laga dengan kemenangan.

"Laga sengit ya tadi, dari awal juga kejar-kejaran. (Saat poin kritis tadi) udah lost aja enggak mikirin menang kalah yang penting hasil semaksimal mungkin buat Indonesia," ucap Richie usai laga.

"Kehadiran penonton jadi motivasi juga bikin semangat. Soalnya kan gim ketiga udah ketinggalan jauh di awal. Itu membantu juga, hawa keinginan untuk menang jadi membara banget," tambah Richie.

"Apalagi, kali ini pressure-nya udah lumayan di babak 16 besar enggak ada yang enteng juga," sambungnya.