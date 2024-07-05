Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Badminton Asia Junior Championships 2024: Mutiara Ayu Ambisi Pertahankan Gelar

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |10:39 WIB
Badminton Asia Junior Championships 2024: Mutiara Ayu Ambisi Pertahankan Gelar
Tunggal Putri Indonesia, Mutiara Ayu Puspitasari (Foto: PBSI)
A
A
A

 PEBULUTANGKIS tunggal putri Indonesia, Mutiara Ayu Puspitasari berambisi mempertahankan gelar Badminton Asia Junior Championships 2024. Dia berharap bisa mengulang prestasi tahun lalu.

Sebagaimana diketahui, Mutiara berstatus sebagai juara bertahan di ajang Badminton Asia Junior Championships. Pada tahun ini, ia pun diunggulkan ditempat keempat dan masih difavoritkan menjadi juara.

Pemain berusia 18 tahun itu tak menyangkal merasakan beban status juara bertahan. Namun, Mutiara tetap berharap bisa kembali memberikan gelar untuk Indonesia di Badminton Asia Junior Championships 2024.

"Kalau rasanya ada beban pasti ada karena orang pasti berharap bisa juara lagi, saya juga berharap bisa juara lagi. Semua pemain yang datang ke sini kan pasti mau mengejar jadi juara juga, jadi saya harus lebih siap," ucap Mutiara kepada MNC Portal Indonesia di GOR Amongrogo, Kamis (4/7/2024).

Sementara terkait inkonsisten performanya dalam beberapa turnamen ke belakang, Mutiara mengaku sempat mengalami kendala pada cedera pada lutut. Namun, khusus Badminton Asia Junior Championships 2024 ini, ia menyatakan siap 100 persen.

"Sebelumnya memang sempat ada kendala di lutut, itu yang sedikit lumayan berpengaruh cuma buat tampil di sini lututnya udah enggak sakit, siap 100 persen," tambahnya.

1 2
