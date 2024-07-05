Tim Pelajar Indonesia Sapu Bersih 3 Subkategori Urban Concept di Shell Eco-marathon 2024

LOMBOK TENGAH – Tiga tim pelajar Indonesia berhasil menyapu bersih tiga subkategori Urban Concept di Shell Eco-marathon 2024. Dua di antaranya merupakan wajah lama, sementara satu adalah juara baru.

Shell Eco-marathon Asia-Pasific and the Middle East 2024 sudah memasuki hari ketiga, Jumat (5/7/2024), di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Setelah melalui inspeksi ketat, peserta diperkenankan mengikuti kompetisi.

Di subkategori ICE (mesin pembakaran internal), Tim ITS Sapuangin menjadi juara. Mobil Sapuangin XI Exo 3 itu sukses mencatatkan 481,9 kilometer per 1 liter bahan bakar.

Ini merupakan kedua kalinya ITS Team Sapuangin menjadi juara di kategori yang sama. Mereka tahun lalu juga menjadi yang terbaik di subkategori yang sama.

“Tahun ini, kami melakukan beberapa perbaikan untuk transmisi dan badan kendaraan. Kami mengganti beberapa bagian kendaraan dari bahan metal menjadi carbon fibre untuk mengurangi berat kendaraan,” papar manajer tim, Raihan Naufal Hafizh, kepada awak media termasuk Okezone, Jumat (5/7/2024).

“Kami juga membuat sistem telemetri untuk memantau kondisi dan perkembangan kendaraan kami,” sambungnya.

Sementara itu, subkategori hidrogen dimenangi oleh Tim Semar Urban UGM. Mobil tersebut mampu mencapai jarak tempuh 177,9 kilometer untuk 1 meter kubik. Mereka merupakan kontestan di kategori yang sama pada 2023.

Satu-satunya pemenang baru ada di subkategori baterai elektrik. Weimana Agnijaya Team dari Universitas Udayana (Bali) berhasil menjadi pemenang dengan jarak tempuh 189,4 kilometer per 1 kWh.