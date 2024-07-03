Soal Target di Batam Open 10-Ball Championship 2024, Punguan Sihombing Bidik Gelar Juara

BATAM – Atlet biliar Indonesia dari klub Mantra, Punguan Sihombing, membicarakan soal target di ajang Batam Open 10-Ball Championship 2024. Dia menargetkan gelar juara di Batam Open 10-Ball Championship 2024.

Punguan Sihombing termasuk salah satu dari 128 atlet yang berkompetisi di Batam Open 10-Ball Championship 2024. Turnamen itu berlangsung di N Billiard Batam mulai 3-5 Juli 2024.

Punguan yang membela klub Mantra masuk dalam Pool A di babak Double Elimination Group. Pada babak itu, dia sukses mengalahkan atlet DKI Jakarta, Ferdi, dan memastikan diri lolos ke babak 64 besar Batam Open 10-Ball Championship 2024.

Punguan mengatakan belum puas hanya berhasil mengamankan tiket 64 besar. Atlet yang pernah membela Indonesia di SEA Games 2023 itu menegaskan, targetnya dalam turnamen kali ini adalah gelar juara.