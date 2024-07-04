Kisah Michael Phelps, Atlet Renang Amerika Serikat yang Lalui Banyak Rintangan Sebelum Berjaya dan Jadi Raja Olimpiade

KISAH Michael Phelps, atlet renang asal Amerika Serikat yang lalui banyak rintangan sebelum akhirnya berjaya dan menjadi raja Olimpiade akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, Phelps bisa dikatakan adalah raja dari ajang Olimpiade karena sampai saat ini atlet dengan medali emas terbanyak.

Phelps diketahui aktif mengikuti cabang olahraga (cabor) renang di Olimpiade 2004 hingga 2016. Total ia telah mengoleksi 28 medali, itu menjadikannya atlet dengan jumlah medali terbanyak di ajang Olimpiade.

28 medali itu pun terdiri dari 23 emas, 3 perak, dan 2 perunggu. Lagi-lagi, 23 emas itu menjadi rekor luar biasa. Sebab sampai saat ini ia masih menjadi atlet dengan perah medali emas terbanyak, jadi tidak heran jika Phelps disebut Rajanya Olimpiade.

Namun, upaya Phelps untuk menjadi atlet renang top dunia itu tidaklah muda. Berbagai rintangan harus dilalui Phelps.

Pemilik nama lengkap Michael Fred Phelps II ini lahir di Baltimore Maryland pada 30 Juni 1985. Ia merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara. Saat usianya menginjak 9 tahun, ayah dan ibu Phelps memutuskan untuk bercerai.

Awal mula Phelps aktif berenang pun karena ada cerita yang kurang menyenangkan. Jadi, semasa kecil ia pernah menderita ADHD atau Attention-Deficit Hyperactivity Disorder.