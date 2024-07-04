Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Michael Phelps, Atlet Renang Amerika Serikat yang Lalui Banyak Rintangan Sebelum Berjaya dan Jadi Raja Olimpiade

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |06:50 WIB
Kisah Michael Phelps, Atlet Renang Amerika Serikat yang Lalui Banyak Rintangan Sebelum Berjaya dan Jadi Raja Olimpiade
Michael Phelps disebut Raja Olimpiade Usai Raih 23 Medali Emas. (Foto: Instagram/m_phelps00)
A
A
A

KISAH Michael Phelps, atlet renang asal Amerika Serikat yang lalui banyak rintangan sebelum akhirnya berjaya dan menjadi raja Olimpiade akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, Phelps bisa dikatakan adalah raja dari ajang Olimpiade karena sampai saat ini atlet dengan medali emas terbanyak.

Phelps diketahui aktif mengikuti cabang olahraga (cabor) renang di Olimpiade 2004 hingga 2016. Total ia telah mengoleksi 28 medali, itu menjadikannya atlet dengan jumlah medali terbanyak di ajang Olimpiade.

28 medali itu pun terdiri dari 23 emas, 3 perak, dan 2 perunggu. Lagi-lagi, 23 emas itu menjadi rekor luar biasa. Sebab sampai saat ini ia masih menjadi atlet dengan perah medali emas terbanyak, jadi tidak heran jika Phelps disebut Rajanya Olimpiade.

Namun, upaya Phelps untuk menjadi atlet renang top dunia itu tidaklah muda. Berbagai rintangan harus dilalui Phelps.

Pemilik nama lengkap Michael Fred Phelps II ini lahir di Baltimore Maryland pada 30 Juni 1985. Ia merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara. Saat usianya menginjak 9 tahun, ayah dan ibu Phelps memutuskan untuk bercerai.

Michael Phelps

Awal mula Phelps aktif berenang pun karena ada cerita yang kurang menyenangkan. Jadi, semasa kecil ia pernah menderita ADHD atau Attention-Deficit Hyperactivity Disorder.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/43/3176070/indonesia_memiliki_banyak_atlet_sepak_takraw_berkualitas-WuFr_large.jpg
Hasilkan Banyak Atlet Sepak Takraw, Calon Ketum PB PSTI 2025-2029 Berasal dari Riau?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/43/3175982/erick_thohir-LgJy_large.jpg
Tolak Kehadiran Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025, Menpora Erick Thohir Apresiasi Sikap NOC dan FGI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175925/rcti_mendukung_penuh_garuda_fight_championship-4zuh_large.jpeg
RCTI+ Dukung Penuh Penuh Garuda Fight Championship, Siap Kolaborasi Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/43/3175469/sea_games_2025-bkKH_large.jpg
Tatap SEA Games 2025, CdM Optimistis Senam dan Gulat Sumbang Banyak Medali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/43/3175222/rizki_juniansyah-5RO9_large.jpg
Rizki Juniansyah Raih 2 Emas dan Pecahkan Rekor Dunia di Kejuaraan IWF 2025, Menpora Erick Thohir Beri Apresiasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175058/jadwal_predator_pbs_world_championship_series_2025_di_vision-cPwG_large.jpg
Jadwal Predator - PBS World Championship Series 2025 di VISION+, Klik di Sini!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement