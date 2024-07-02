Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Gagal Berjaya di Beregu, Indonesia Fokus Incar Hasil Maksimal di Nomor Individu Badminton Asia Junior Championships 2024

Bagas Abdiel , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |19:50 WIB
Tim bulu tangkis Indonesia raih medali perunggu di nomor beragu BAJC 2024. (Foto: PBSI)
A
A
A

YOGYAKARTA - Tim bulu tangkis Indonesia gagal berjaya di nomor beregu Badminton Asia Junior Championships (BAJC) 2024 lantaran hanya bisa meraih medali perunggu. Kini para perwakilan Tanah Air itu pun diharapkan bisa lebih gemilang di nomor individu agar Indonesia bisa berjaya.

Indonesia harus puas meraih medali perunggu setelah terhenti di babak semifinal. Pada babak empat besar tersebut mereka takluk dari Korea Selatan dengan skor 1-3 dan hal tersebut membuat Indonesia gagal mengulang prestasi tahun lalu yang sukses meraih medali perak.

Meski begitu, kapten tim Indonesia, Bismo Raya Oktora, tetap bangga dengan perjuangan yang ditunjukkan timnya. Begitu pun dengan Mutiara yang juga ditunjuk menjadi kapten bersama Bismo.

Ia berharap dengan pencapaian ini, tim Indonesia masih tetap menjaga fokusnya. Sebab kompetisi akan berlanjut di nomor individu yang akan berlangsung pada 3-7 Juli 2024.

Tim Bulu Tangkis Indonesia

"Semua pemain yang tampil sudah memberikan yang terbaik. Saya mengapresiasi semua kerja keras yang dilakukan. Diharapkan tren ini dibawa sampai nomor individual nantinya,” ucap Bismo.

"Bersyukur kami bisa memperoleh medali perunggu. Perjuangan yang luar biasa, sebagai kapten saya mengapresiasi mereka dan saya berharap para pemain bisa fokus untuk mempersiapkan di sektor perorangan," tambah Mutiara.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
