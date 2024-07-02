Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Momen Haru Tim Bulu Tangkis China Pasang Jersey Mendiang Zhang Zhi Jie di Kursi Pemain dalam Laga Final Badminton Asia Junior Championships 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |15:12 WIB
Momen Haru Tim Bulu Tangkis China Pasang Jersey Mendiang Zhang Zhi Jie di Kursi Pemain dalam Laga Final Badminton Asia Junior Championships 2024
Jersey Zhang Zhi Jie terpasang di kursi tim bulu tangkis China. (Foto: PBSI)
A
A
A

MOMEN mengharukan tersaji di final nomor beregu campuran Badminton Asia Junior Championships (BAJC) 2024 yang mempertemukan tim bulu tangkis China dan Korea Selatan. Jersey mendiang, Zhang Zhi Jie, dipasang di kursi pemain Tim Negeri Tirai Bambu untuk menghormati kepergiannya.

Pertandingan itu sendiri berlangsung di GOR Amongrogo, Yogyakarta, pada Selasa (2/7/2024) pagi WIB. Seperti pertandingan beregu bulu tangkis pada umumnya, para pemain yang belum tampil, berkumpul di kursi tim untuk memberikan dukungan kepada rekan mereka yang bertanding.

Jersey Zhang Zhi Jie

Namun, ada pemandangan yang sedikit berbeda di kursi Tim China. Jersey berwarna merah milik mendiang Zhang Zhi Jie dipasang di salah satu kursi yang kosong.

Hal itu diketahui dari foto yang diunggah Instagram resmi PBSI, @badminton.ina, pada Selasa (2/7/2024). Momen itu seakan-akan menunjukkan semangat luar biasa yang dimiliki pemain berusia 17 tahun itu masih tetap mengalir untuk rekan-rekannya, meski dirinya sudah meninggal dunia.

Halaman:
1 2
