Suasana Haru Warnai Podium China Usai Juarai Badminton Asia Championships 2024: Pemain Tak Kuasa Tahan Tangis Kenang Kepergian Zhang Zhi Jie

Suasana haru selimuti tim bulu tangkis China saat naik podium juara Badminton Asia Junior Championships 2024. (Foto: Bagas Abdiel/MNC Portal Indonesia)

SUASANA haru warnai podium tim bulu tangkis China usai juarai Badminton Asia Championships 2024. Terlihat, tak ada kehebohan di podium karena tim bulu tangkis China memang tengah berduka karena salah satu penggawanya, yakni Zhang Zhi Jie, meninggal dunia. Bahkan, ada pemain yang terlihat tak kuasa menahan tangisnya.

Ya, tim bulu tangkis China sukses menjuarai Badminton Asia Championships 2024. Kepastian itu didapat usai mereka berhasil mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-1 di partai final yang berlangsung di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Selasa (2/7/2024) siang WIB.

(Suasana haru terlihat saat tim bulu tangkis China naik podium juara Badminton Asia Junior Championships 2024. Foto: Bagas Abdiel/MNC Portal Indonesia)

Tetapi, kemenangan tersebut tak bisa dirayakan dengan kegembiraan oleh tim bulu tangkis China. Pasalnya, mereka masih sedang dalam suasana duka.

Sebagaimana diketahui, tim bulu tangkis China baru saja kehilangan pemainnya, Zhang Zhi Jie, yang meninggal dunia karena mengalami henti jantung pada Minggu 30 Juni 2024 malam WIB. Sebelum meninggal, pemain berusia 17 tahun itu sempat terjatuh dan kejang-kejang di lapangan saat melakoni laga beregu melawan Jepang.

Pada partai puncak, China tampil perkasa namun tak ada perayaan kemenangan sebagaimana seorang juara. Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di GOR Amongrogo, Selasa (2/7/2024), suasana haru justru menyelimuti podium juara China.