Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Di Tengah Duka Zhang Zhi Jie Meninggal, Tim Bulu Tangkis China Sabet Gelar Juara Beregu Campuran Badminton Asia Junior Championships 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |14:44 WIB
Di Tengah Duka Zhang Zhi Jie Meninggal, Tim Bulu Tangkis China Sabet Gelar Juara Beregu Campuran Badminton Asia Junior Championships 2024
Tim bulu tangkis China juara Badminton Asia Junior Championships 2024. (Foto: Badminton Asia)
A
A
A

TIM bulu tangkis China sukses sabet gelar juara beregu campuran Badminton Asia Junior Championships 2024. Pencapaian manis ini jadi sorotan karena sejatinya tim bulu tangkis China tengah sangat berduka karena kehilangan salah satu penggawanya, Zhang Zhi Jie, yang meninggal dunia.

Ya, mentalitas luar biasa ditunjukkan tim bulu tangkis China. Walau sedang dalam keadaan berduka setelah salah satu penggawanya meninggal, tim bulu tangkis China tetap berhasil menjadi juara nomor beregu campuran Badminton Asia Junior Championships 2024.

Tim Bulu Tangkis China juara beregu campuran Badminton Asia Junior Championships 2024

Dalam pertandingan final yang berlangsung di GOR Amongrogo, Yogyakarta, pada Selasa (2/7/2024) pagi WIB itu, China membungkam Korea Selatan. Wang Zi Jun dan kolega menang dengan skor meyakinkan, yakni 3-1.

China mampu membuka keunggulan lebih dulu pada partai pertama yang memainkan sektor ganda putri. Chen Fan Shu Tian/Liu Jia Yue berhasil mengalahkan duet Kim Min Ji/Yeon Seo Yeon, dua gim langsung dengan skor 21-16 dan 22-20.

Kemudian, Wang Zi Jun yang turun di partai kedua yang menyajikan sektor tunggal putra menggandakan keunggulan Negeri Tirai Bambu. Dia menghajar Sun Jin Lee dalam straight set yang berakhir dengan skor telak 21-13 dan 21-8.

Pada partai ketiga, Korea Selatan mampu memberikan perlawanan dan memangkas ketertinggalan menjadi 1-2. Angka tersebut disumbangkan oleh tunggal putri, Kim Min Sun yang mengatasi perlawanan sengit Xu Wen Jing dalam rubber game dengan skor 21-7, 19-21 dan 21-14.

Setelah itu, kemenangan China dipastikan pada partai keempat yang memainkan sektor ganda putra. Pasangan Hu Ke Yuan/Lin Xiang Yi sukses menggulung Lee Hyeong Woo/Lee Jong Min dua gim langsung dengan skor 21-14 dan 21-19.

Gelar juara tersebut jelas sangat membanggakan bagi China. Mereka juga menunjukkan mentalitas yang sangat luar biasa karena mampu bermain gemilang walau dalam keadaan berduka.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/40/3079873/bawa-pulang-gelar-juara-piala-suhandinata-2024-tim-junior-bulutangkis-indonesia-dapat-apresiasi-dari-pbsi-HfrStfN56D.jpg
Bawa Pulang Gelar Juara Piala Suhandinata 2024, Tim Junior Bulutangkis Indonesia Dapat Apresiasi dari PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/40/3071027/hasil-semifinal-piala-suhandinata-2024-hajar-jepang-tim-bulu-tangkis-indonesia-ke-final-5ULzxRjZNr.jpg
Hasil Semifinal Piala Suhandinata 2024: Hajar Jepang, Tim Bulu Tangkis Indonesia ke Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/40/3070662/susah-payah-singkirkan-india-tim-bulu-tangkis-indonesia-bertekad-tampil-lebih-baik-di-semifinal-piala-suhandinata-2024-SKDNyVm8e2.jpg
Susah Payah Singkirkan India, Tim Bulu Tangkis Indonesia Bertekad Tampil Lebih Baik di Semifinal Piala Suhandinata 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/40/3031105/runner-up-di-bajc-2024-darren-bernadine-ingin-banggakan-nama-ganda-campuran-indonesia-fcirhnQBSX.jpg
Runner Up di BAJC 2024, Darren/Bernadine Ingin Banggakan Nama Ganda Campuran Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/40/3031093/bajc-2024-resmi-berakhir-kepulangan-jenazah-zhang-zhi-jie-ke-china-masih-tunggu-keputusan-keluarga-Ojr8jTUXBv.jpg
BAJC 2024 Resmi Berakhir, Kepulangan Jenazah Zhang Zhi Jie ke China Masih Tunggu Keputusan Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/40/3031062/hasil-badminton-asia-junior-championships-2024-darren-bernadine-kalah-di-final-china-sapu-bersih-nomor-perorangan-GRe2QpY91C.jpg
Hasil Badminton Asia Junior Championships 2024: Darren/Bernadine Kalah di Final, China Sapu Bersih Nomor Perorangan
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement