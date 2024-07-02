Di Tengah Duka Zhang Zhi Jie Meninggal, Tim Bulu Tangkis China Sabet Gelar Juara Beregu Campuran Badminton Asia Junior Championships 2024

TIM bulu tangkis China sukses sabet gelar juara beregu campuran Badminton Asia Junior Championships 2024. Pencapaian manis ini jadi sorotan karena sejatinya tim bulu tangkis China tengah sangat berduka karena kehilangan salah satu penggawanya, Zhang Zhi Jie, yang meninggal dunia.

Ya, mentalitas luar biasa ditunjukkan tim bulu tangkis China. Walau sedang dalam keadaan berduka setelah salah satu penggawanya meninggal, tim bulu tangkis China tetap berhasil menjadi juara nomor beregu campuran Badminton Asia Junior Championships 2024.

Dalam pertandingan final yang berlangsung di GOR Amongrogo, Yogyakarta, pada Selasa (2/7/2024) pagi WIB itu, China membungkam Korea Selatan. Wang Zi Jun dan kolega menang dengan skor meyakinkan, yakni 3-1.

China mampu membuka keunggulan lebih dulu pada partai pertama yang memainkan sektor ganda putri. Chen Fan Shu Tian/Liu Jia Yue berhasil mengalahkan duet Kim Min Ji/Yeon Seo Yeon, dua gim langsung dengan skor 21-16 dan 22-20.

Kemudian, Wang Zi Jun yang turun di partai kedua yang menyajikan sektor tunggal putra menggandakan keunggulan Negeri Tirai Bambu. Dia menghajar Sun Jin Lee dalam straight set yang berakhir dengan skor telak 21-13 dan 21-8.

Pada partai ketiga, Korea Selatan mampu memberikan perlawanan dan memangkas ketertinggalan menjadi 1-2. Angka tersebut disumbangkan oleh tunggal putri, Kim Min Sun yang mengatasi perlawanan sengit Xu Wen Jing dalam rubber game dengan skor 21-7, 19-21 dan 21-14.

Setelah itu, kemenangan China dipastikan pada partai keempat yang memainkan sektor ganda putra. Pasangan Hu Ke Yuan/Lin Xiang Yi sukses menggulung Lee Hyeong Woo/Lee Jong Min dua gim langsung dengan skor 21-14 dan 21-19.

Gelar juara tersebut jelas sangat membanggakan bagi China. Mereka juga menunjukkan mentalitas yang sangat luar biasa karena mampu bermain gemilang walau dalam keadaan berduka.