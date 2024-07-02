Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Gara-Gara Referee Dianggap Lama Beri Tanda Medis ke Pebulutangkis China Zhang Zhi Jie, PBSI Bakal Surati BWF

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |12:47 WIB
Gara-Gara Referee Dianggap Lama Beri Tanda Medis ke Pebulutangkis China Zhang Zhi Jie, PBSI Bakal Surati BWF
Zhang Zhi Jie meninggal dunia. (Foto: Humas PB PBSI)
GARA-gara referee dianggap lama beri tanda medis ke pebulutangkis China, Zhang Zhi Jie, PBSI bakal surati BWF. Hal ini dilakukan demi keselamatan atlet di masa mendatang.

Seperti diketahui, kejadian pilu terjadi di ajang Badminton Asia Junior Championship (BAJC) 2024. Salah satu atlet peserta kejuaraan bulutangkis junior terbesar di Asia bernama Zhang Zhi Jie meninggal dunia saat tengah bertanding.

Zhang Zhi Jie

Momen ini terjadi saat Zhang Zhi Jie turun di pertandingan ketiga menghadapi Kazuma Kawano pada matchday ketiga Grup D yang mempertemukan China vs Jepang. Pada saat itu, skor tengah menunjukkan 1-1 sehingga baik Zhang maupun Kawano, keduanya mengincar kemenangan.

Pertandingan sengit langsung terjadi hingga interval game pertama. Namun pasca interval, Zhang Zhi Jie tiba-tiba terjatuh dan pingsan. Tim medis pun segera datang memberikan perawatan setelah referee memberikan tanda medis.

Nahas, hal tersebut sedikit terlambat. Bahkan, Zhang Zhi Jie tetap tidak dapat diselamatkan dan harus mengembuskan napas terakhirnya.

Melihat hal ini, PBSI sangat menyayangkan keputusan referee yang tidak langsung memberi tanda medis sesaat setelah Zhang Zhi Jie tersungkur. Padahal, tampak jelas, tunggal putra China itu langsung tidak sadarkan diri.

Sebagai informasi, pada setiap pertandingan bulutangkis, tim medis tidak bisa masuk ke lapangan untuk memberi perawatan sebelum referee mengizinkannya. Oleh sebab itu, kasus di Badminton Asia Junior Championship (BAJC) 2024 ini bisa sampai terlambat.

