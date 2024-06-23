Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Viktor Axelsen Pernah Kena Comeback Memalukan dari Jonatan Christie, Terulang di Olimpiade Paris 2024?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |16:29 WIB
Viktor Axelsen Pernah Kena <i>Comeback</i> Memalukan dari Jonatan Christie, Terulang di Olimpiade Paris 2024?
Jonatan Christie pernah melakukan comeback sensasional atas Viktor Axelsen (Foto: PBSI)
A
A
A

VIKTOR Axelsen pernah kena comeback memalukan dari Jonatan Christie. Apakah hal itu terulang di Olimpiade Paris 2024?

Aksi memukau Jonatan itu terjadi semifinal French Open 2019. Tunggal putra Indonesia tersebut menang 7-21, 22-20, dan 21-19, di Stade Stade Pierre de Coubertin, Paris, Prancis, Sabtu 26 Oktober 2019.

Jonatan Christie

Jonatan tak mampu mengimbangi Axelsen terutama di gim pertama sehingga kalah telak 7-21. Sementara di gim kedua, pria berusia 26 tahun itu menang tipis 22-20.

Di gim penentuan, Jonatan melakukan comeback luar biasa. Betapa tidak, ia sempat tertinggal hingga sembilan poin tepatnya pada kedudukan 10-19!

Axelsen hanya butuh dua poin lagi untuk mengamankan kemenangan. Namun, Jonatan tidak menyerah begitu saja!

Jebolan PB Tangkas itu mampu menyetop perolehan poin Axelsen dan balik menuai sembilan angka beruntun hingga kedudukan 19-19. Pada akhirnya, ia menutup gim ketiga dengan kemenangan 21-19!

Halaman:
1 2
