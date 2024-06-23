Demi Maksimal di Olimpiade Paris 2024, Taufik Hidayat Minta Anthony Ginting dan Jonatan Christie Jaga Kondisi Mental

JAKARTA – Sebagai pemain yang sudah berpengalaman bermain di Olimpiade, Taufik Hidayat tahu betapa besarnya tekanan ketika tampil di turnamen sebesar itu. Karena itulah, saran utama Taufik kepada dua tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting adalah jaga kondisi mental jelang Olimpiade Paris 2024.

Seperti yang diketahui, Indonesia mengirimkan enam wakil untuk Olimpiade Paris 2024 yang digelar oada 26 Juli sampai 11 Agustus 2024. Sektor tunggal putra pun berhasil mengirim dua, yakni Jonatan dan Anthony.

Jelang Olimpiade Paris 2024 itu, Taufik Hidayat yang memang ditugaskan sebagai mentor pun mencoba memberikan masukkan. Salah satu pesan yang selalu dikatakannya kepada kedua juniornya itu adalah soal mempersiapkan mental sebaik mungkin.

Peraih medali emas Olimpiade Athena 2004 itu sangat yakin, jika dari segi mental mereka siap, maka performa terbaik yang mereka miliki bisa ditampilkan di Paris 2024.

“Yang selalu saya sampaikan karena tinggal sebulan lagi ke Jojo dan Ginting di luar latihan ya, dalam arti sekali kita masuk lapangan secara mental siap, kita punya teknik fisik itu keluar semua,” ungkap Taufik Hidayat kepada awak media di Senayan, dikutip Minggu (23/6/2024).

“Tapi kalo mental udah drop dan banyak gangguan, hal-hal kecil aja akan sangat mengganggu. Nah kita akan bermain lepas jika mental kita kuat,” tambahnya.

Sayangnya, dalam turnamen terakhir yang diikuti kedua tunggal putra terbaik Tim Merah-Putih itu di BWF World Tour, yakni pada gelaran Indonesia Open 2024 lalu, hasilnya kurang memuaskan. Jojo dan Ginting gugur di babak 32 besar turnamen Super 1000 itu.