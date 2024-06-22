Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Bermula dari Saling Komen Instagram, Pramudya Kusumawardana Sempat Tebar Pesona dengan Bidadari Jepang Chiharu Shida

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |11:36 WIB
Pramudya Kusumawardana Sempat Tebar Pesona dengan Bidadari Jepang Chiharu Shida
Pebulutangkis ganda putri asal Jepang, Chiharu Shida. (Foto: Instagram/_chiharushida_)
A
A
A

BERMULA dari saling berbalas komen di instagram, Pramudya Kusumawardana sempat tebar pesona dengan bidadari Jepang, Chiharu Shida. Hal ini pun membuat badminton lovers Tanah Air kegirangan tak karuan.

Bukan rahasia umum lagi jika mantan pebulutangkis ganda putra tanah air, Pramudya Kusumawardana dikabarkan memiliki kedekatan asmara dengan ganda putri cantik andalan Jepang, Chiharu Shida.

Hal ini bermula pada 2022 lalu saat Shida mengunggah potret perayaan hari ulang tahunnya yang ke-25 di instagram. Dari banyaknya komentar yang ada, disana ada Pramudya Kusumawardana yang ikut memberikan komentar berupa ucapan selamat ulang tahun.

Mendapat ucapan selamat dari Pram, Shida pun turut membalas ucapan tersebut. Tandem Nami Matsuyama itu ikut memberikan ucapan selamat atas keberhasilan Pram bersama tandemnya, Yeremia Rambitan yang kala itu baru saja menjuarai Badminton Asia Championship 2022.

Pramudya sempat dirumorkan dekat dengan Chiharu Shida

Momen balas membalas komentar antara Pramudya Kusumawardana dan Chiharu Shida ini pun langsung menjadi sorotan para pecinta bulutangkis dunia. Banyak yang percaya bahwa keduanya memiliki kedekatan asmara di luar lapangan bulutangkis.

Akibat hal itu, banyak penggemar yang mencari bukti-bukti kedekatan antara keduanya. Salah satunya seperti yang diunggah oleh akun tiktok @_itsmpin_. Dalam salah satu videonya, terlihat Shida dan Pram yang tengah berlatih di satu lapangan yang sama.

Dari video itu tampak jelas Pramudya Kusumawardana berlatih dengan semangat seperti tengah tebar pesona pada Shida. Di sisi lain, Shida pun beberapa kali kedapatan memandangi Pram dengan penuh perhatian.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
