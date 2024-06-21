Bos Ducati Akui Pilih Marc Marquez Ketimbang Jorge Martin karena Faktor Penggemar

MANAJER Ducati Corse, Davide Tardozzi buka suara soal alasan memilih Marc Marquez ketimbang Jorge Martin untuk tim pabrikan. Tardozzi menegaskan, keputusan Ducati telah melalui pertimbangan matang.

Sebagaimana diketahui, Marc Marquez akan membalap untuk tim pabrikan Ducati, Ducati Lenovo, pada musim depan. Dia akan bertandem dengan Francesco Bagnaia.

Naik kelas, Marquez yang saat ini membalap untuk tim satelit Gresini Ducati akan menggantikan posisi Enea Bastianini. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- berhasil mengalahkan Jorge Martin dalam perebutan posisi di tim pabrikan.

Banyak yang menyebut kepindahan Marquez diputuskan secara mendadak. Pasalnya, sebelumnya Jorge Martin adalah kandidat terkuat untuk menemani Bagnaia pada MotoGP 2025.

Namun begitu, Tardozzi akhirnya angkat bicara untuk menjelaskan spekulasi itu. Dia menuturkan, pemilihan Marc Marquez ketimbang Jorge Martin berdasarkan performa sang pembalap.

"Kami melihat performa pebalap dan kemampuannya mengembangkan motor bersama Pecco dan memenangkan gelar,” kata Tardozzi dinukil dari Crash.