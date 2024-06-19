Usai Menang KO Atas Frank Martin, Gervonta Davis Siap Ladeni Tantangan Ulang Ryan Garcia

JUARA kelas ringan WBA, Gervonta Davis sudah mengincar korban berikutnya untuk dihadapinya. Hal tersebut diungkapkannya usai meraih kemenangan KO atas Frank Martin.

Gervonta Davis memperpanjang rekor tak terkalahkannya menjadi 30. Hal tersebut didapatkannya, setelah Gervonta "Tank" Davis meraih kemenangan KO atas Frank Martin di ronde kedelapan yang berlangsung di MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, Minggu (16/6/2024) WIB.

Selain memperpanjang rekor kemenangannya, Gervonta Davis juga sukses mempertahankan gelar juara kelas ringan WBA. Namun tak berhenti disitu, petinju yang baru saja menjadi mualaf itu pun sudah memiliki target untuk menjadi korban berikutnya.

Gervonta Davis pun mengaku bakal menghabisi Vasiliy Lomachenko. Ia dengan percaya diri akan mengalahkan Vasiliy Lomachenko yang sedang memegang gelar juara kelas ringan IBF.

"Tentu saja, tentu saja. Saya ingin bertarung dengan mereka semua," kata Gervonta Davis dikutip dari Boxing-Social.com, Rabu (19/6/2024).

"Prediksi saya (tentang duel lawan Lomachenko)? Saya akan menghabisi dia," jelasnya.