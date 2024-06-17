10 Makanan Ini Disarankan Ade Rai Dihindari agar Awet Muda, Nomor 1 Nasi Putih!

10 makanan ini disarankan Ade Rai dihindari agar awet muda. Salah satunya ada makanan pokok masyarakat Indonesia, yakni nasi putih.

Diketahui, Ade Rai yang merupakan atlet binaraga Indonesia kerap memberi tips hidup sehat yang kerap dilakukannya. Tips-tips itu disampaikan lewat unggahan di media sosial.

Kali ini, Ade Rai turut memberi saran makana yang harus dihindari agar tetap awet muda. Apa saja? Berikut 10 makanan ini disarankan Ade Rai dihindari agar awet muda.

10. Mi Instan





Salah satu makanan ini disarankan Ade Rai dihindari agar awet muda adalah mi instan. Makanan ini padahal diketahui jadi favorit masyarakat Indonesia. Tetapi, mi instan mendatangkan dampak buruk terhadap tubuh terhadap beberapa organ seperti lambung, hati, dan bahkan kulit.

9. Minyak dengan Lemak Jenuh





Kemudian, ada minyak dengan lemak jenuh. Ade Rai menyarankan penggunaan olive oil karena baik untuk kesehatan. Mengonsumsi makanan dengan lemak jenuh, seperti minyak sayur atau kelapa sawit, tidak disarankan olehnya.

8. Penyedap Rasa





Lalu, ada penyedap rasa. Ade Rai menyarankan agar masakan mengunakan bumbu yang alami karena memiliki antioksidan tinggi.