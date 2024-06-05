Antusias Pelari Tinggi, Tiket BTN JAKIM 2024 Sold Out

JAKARTA - Antusias pelari mengikuti kegiatan BTN Jakarta International Marathon (JAKIM) 2024 yang akan digelar pada 23 Juni 2024 sangat tinggi. Hal ini terlihat dari habisnya penjualan tiket event berskala internasional tersebut pada 31 Mei 2024.

“Dari 13.000 tiket yang disediakan panitia, sudah habis terjual. Sehingga pada 31 Mei 2024 lalu, panitia telah menutup pendaftaran BTN JAKIM 2024,” ujar Corporate Secretary BTN Ramon Armando dalam keterangan tertulisnya, Selasa 4 Juni 2024.

Ramon mengucapkan terima kasih kepada para pelari yang sudah mendaftar dan memeriahkan BTN JAKIM 2024. Sedangkan bagi para pelari yang tidak mendapatkan tiket, dirinya meminta maaf dan berharap tahun depan bisa berkesempatan mengikuti event serupa. “Kami berterima kasih terhadap antusias yang tinggi dari para Pelari yang tidak hanya berasal dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri. Ini akan menjadi momentum seluruh pihak yang terlibat untuk memajukan sport tourism di Jakarta,” katanya.

Menurut Ramon, ajang BTN JAKIM 2024 ini dipastikan sangat meriah karena mulai start di silang Monas dan finish di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan akan semengati oleh 50 cheering seni budaya dan juga disemangati oleh warga sekitar yang rutenya dilewati para pelari. Tidak hanya itu, dalam gelaran ini juga akan diramaikan dengan berbagai macam kuliner enak yang akan digemari masyarakat. “Ada juga penampilan artis terkenal untuk menghibur para pelari,” tegasnya.

Ramon juga meminta maaf kepada masyarakat yang terganggu dengan adanya penutupan jalan selama event BTN JAKIM 2024 berlangsung pada 23 Juni 2024. Penutupan jalan dilakukan agar rute yang dilewati pelari bisa steril, sehingga para pelari bisa fokus dan nyaman dalam berlari.

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) akan menggelar ajang Jakarta International Marathon (JAKIM) 2024.