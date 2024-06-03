Advertisement
SPORT LAIN

IMI Gelar Kejurnas Reli 8-9 Juni 2024 di Sumut

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |03:34 WIB
IMI Gelar Kejurnas Reli 8-9 Juni 2024 di Sumut
Perwakilan IMI bertemu dengan Pj Gubernur Sumut di Medan (Foto: MPI/Wahyudi Aulia Siregar)
MEDAN – Ikatan Motor Indonesia (IMI) akan menggelar Kejuaraan Nasional Reli Putra I (Kejurnas Reli) di Sumatra Utara pada 8-9 Juni 2024. Ini merupakan kejurnas reli putra pertama.

Ketua IMI Sumatra Utara, Harun Mustafa Nasution mengatakan, kejuaraan nasional putra pertama itu akan dilaksanakan di kawasan perkebunan milik PT London Sumatra Industri (Lonsum) di Rambong Sialan Estate, Kabupaten Serdangbedagai, Sumatra Utara.

Ilustrasi reli

Harun berharap agar seluruh pihak dapat mendukung perhelatan tersebut. Dukungan itu termasuk dari Pemerintah Provinsi Sumatra Utara.

"Tadi kami ketemu Pak Gubernur, Alhamdulillah, Kami (IMI) Sumut selalu mendapat dukungan dari Pak Gubernur. Insya Allah, beliau hadir pada event tersebut," kata Harun, dikutip Senin (3/6/2024).

Harun juga mengatakan, untuk Kejurnas Putra II juga nantinya akan digelar di Sumatra Utara pada Agustus 2024. Kejuaraan nasional II itu akan dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan Asia Pacific Rally Championship (APRC) putaran keempat.

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Hassanudin, mendukung pelaksanaan Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Sumut Rally Putaran I di kawasan perkebunan Rambong Sialang Estate pada 8-9 Juni 2024.

