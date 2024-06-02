Ada Latihan Gratis, Peserta Girang Ikuti Turnamen Biliar di Next Hotel Yogyakarta

YOGYAKARTA - Raut gembira terpancar dari salah satu peserta pemenang turnamen billiar yang digelar oleh Next Hotel Yogyakarta dan AHA Cafe pada Sabtu 1 Juni 2024. Peserta ini adalah Andrea Avida, warga Kota Yogyakarta, yang berhasil menjadi juara setelah mengalahkan 15 peserta lainnya.

Andrea mengaku sebelum mengikuti turnamen ini, ia sudah sering berkunjung ke Next Hotel dan AHA Cafe untuk bersantai. Selain itu, ia juga kerap berlatih biliar menggunakan fasilitas yang tersedia gratis.

"Sering latihan kalau pas lagi nongkrong gitu, gratis juga. Soalnya kalau beli makanan atau minuman nominal harga tertentu gitu, bisa free main biliar sepuasnya," ujar Andrea, Sabtu 1 Juni 2024.

Menurutnya, fasilitas yang diberikan Next Hotel dan AHA Cafe pun cukup baik. Selain nyaman, meja biliar sangat layak ketika digunakan untuk bermain.

"Nyaman, terus meja biliar dan peralatan lainnya bagus, puas mainnya," ungkap Andrea.

Didukung fasilitas yang baik dan latihan rutin, Andrea mengaku senang bisa keluar sebagai juara dalam turnamen kali ini.

"Senang, enggak nyangka juga. Ya, intinya memberikan yang terbaik aja," ucapnya.