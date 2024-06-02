Dihadiri Belasan Peserta, Turnamen Mini Biliar di Next Hotel Yogyakarta Berlangsung Seru

YOGYAKARTA – Next Hotel Yogyakarta bersama AHA Cafe menggelar turnamen mini biliar pada Sabtu 1 Juni 2024. Turnamen yang diadakan dalam rangka merayakan ulang tahun Next Hotel ke-2 ini berlangsung seru dengan kehadiran belasan peserta.

Marketing Communication Next Hotel, Lusi Lusmana mengatakan, turnamen biliar ini setidaknya diikuti oleh 16 peserta dari berbagai kalangan. Menurutnya, pertandingan berlangsung seru dan sengit karena masing-masing peserta ingin menunjukkan kemampuan terbaiknya.

"Pastinya kami ingin memastikan bahwa yang hadir dalam turnamen ini puas karena keseruan lomba dan senang dengan fasilitas yang kami sediakan," kata Lusi, Sabtu 1 Juni 2024.

Pasalnya, kata dia, Next Hotel juga menyediakan beragam hidangan dan minuman segar yang bisa dinikmati secara gratis oleh para peserta. Tak hanya itu, para peserta dan pengunjung juga diberikan ruang yang nyaman untuk berbincang ataupun sekedar bersantai sambil menyaksikan jalannya pertandingan biliar.

Di AHA Cafe, sambung Lusi, juga disediakan smoking area yang tempatnya terpisah, sehingga tidak akan menggangu pengunjung lainnya. Untuk menu makanan dan minuman, ada beberapa yang menjadi menu spesial di sini. Baik makanan nusantara maupun western.

"Untuk yang bestseller yang pertama ada mocktail, kemudian menu andalan kopi ada caramel. Dan untuk menu makanannya kita ada gecok ayam, gecok iga dan juga sambal gami," ucap Lusi.

Sementara, peserta pemenang turnamen billiar Andrea mengaku puas dengan keseruan lomba tersebut. Menurutnya, kemenangannya ini tak lepas fasilitas yang diberikan Next Hotel sehingga dia bisa berlatih sepuasnya.