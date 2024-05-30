Gelar Piala Menpora Aquabike Indonesia Championship 2024-2025, Kemenpora Ingin Cara Pembalap Terbaik untuk Kejuaraan Dunia

JAKARTA – Piala Menpora Aquabike Indonesian Championship 2024-2025 resmi digelar di tahun ini. Kejuaraan Nasional tersebut digelar oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora) untuk mencari bibit muda agar bisa mengikuti kejuaraan dunia.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo. Menpora Dito menjelaskan, pencarian pembalap ini nantinya bertujuan untuk melahirkan pembalap untuk berlaga di Aquabike World Championship yang berlangsung pada akhir tahun ini.

“Piala Menpora Aquabike Indonesian Championship ini untuk proses scouting atau persiapan mengirim riders terbaik Indonesia ke Aquabike World Championship,” kata Menpora Dito kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis (30/5/2024).

Menpora Dito menyatakan Piala Menpora bakal dilakukan dalam lima seri untuk memantapkan riders terbaik Indonesia. Sebagai tuan rumah, Indonesia mendapat jatah wildcard sebanyak 10 pembalap. Ditambah lagi, Indonesia telah ditunjuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan internasional tersebut sampai 2027.

“Indonesia sudah memiliki komitmen dimana penyelenggaraan aquabike maupun F1 Powerboat itu sampai 2027, jadi kejurnas ini awal mula untuk mempersiapkan riders terbaik dalam olahraga aquabike,” tutur Menpora Dito.