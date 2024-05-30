Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Gelar Piala Menpora Aquabike Indonesia Championship 2024-2025, Kemenpora Ingin Cara Pembalap Terbaik untuk Kejuaraan Dunia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |05:59 WIB
Gelar Piala Menpora Aquabike Indonesia Championship 2024-2025, Kemenpora Ingin Cara Pembalap Terbaik untuk Kejuaraan Dunia
Dito Ariotedjo bahas Piala Menpora Aquabike Indonesia Championship 2024-2025. (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Piala Menpora Aquabike Indonesian Championship 2024-2025 resmi digelar di tahun ini. Kejuaraan Nasional tersebut digelar oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora) untuk mencari bibit muda agar bisa mengikuti kejuaraan dunia.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo. Menpora Dito menjelaskan, pencarian pembalap ini nantinya bertujuan untuk melahirkan pembalap untuk berlaga di Aquabike World Championship yang berlangsung pada akhir tahun ini.

“Piala Menpora Aquabike Indonesian Championship ini untuk proses scouting atau persiapan mengirim riders terbaik Indonesia ke Aquabike World Championship,” kata Menpora Dito kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis (30/5/2024).

Menpora Dito menyatakan Piala Menpora bakal dilakukan dalam lima seri untuk memantapkan riders terbaik Indonesia. Sebagai tuan rumah, Indonesia mendapat jatah wildcard sebanyak 10 pembalap. Ditambah lagi, Indonesia telah ditunjuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan internasional tersebut sampai 2027.

Menpora Dito bahas Aquabike Indonesia Championship 2024-2025 (Andika Rachmansyah/MPI)

“Indonesia sudah memiliki komitmen dimana penyelenggaraan aquabike maupun F1 Powerboat itu sampai 2027, jadi kejurnas ini awal mula untuk mempersiapkan riders terbaik dalam olahraga aquabike,” tutur Menpora Dito.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/43/3188616/kolaborasi-q0QW_large.jpg
Marianne Rumantir Ungkap Alasan TS Media Kolaborasi dengan RCTI+ Bentuk Sportstive+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/43/3188445/wilda_siti_nurfadhilah-QWmo_large.jpg
Kisah Pevoli Supercantik Wilda Siti Nurfadhilah yang Pernah Dipuji Dunia karena Hijab, Kini Jadi Pelatih di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/38/3188403/mohammad_adenanta_putra-S7Bb_large.jpg
Hasil Race 2 ARRC 2025: Adenanta Putra Gagal Juara SS600, Fadillah Arbi Aditama Naik Podium
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188320/prabowo_subianto-bavw_large.jpg
Tingkatkan Prestasi Global, Presiden Prabowo Rencanakan Pembangunan Pusat Olahraga Nasional Seluas 500 Hektar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/38/3188284/adenanta_putra-mc2V_large.jpg
Asa Juara ARRC 2025 SS600 Masih Terbuka, Adenanta Putra Bakal Berusaha Maksimal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/38/3188283/fadillah_arbi_aditama-fD1Q_large.jpg
Kunci Sukses Fadillah Arbi Aditama Juara ARRC 2025 AP250
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement